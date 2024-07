Bruscolotti sicuro: “Inter la squadra da battere. Juventus, Milan e Napoli in lotta per lo scudetto”

L’ex capitano del Napoli ha analizzato le contendenti per lo scudetto e le prospettive del club azzurro sotto Conte.

Beppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, ha analizzato le prospettive della Serie A nella stagione imminente, evidenziando le principali contendenti per il titolo. Durante un’intervista a TMW Radio, Bruscolotti ha sottolineato che l’Inter rimane la squadra favorita da battere.

“La stagione che verrà vedrà l’Inter come chiara favorita, ma dietro di loro ci sarà una lotta intensa tra Juventus, Milan e Napoli per lo scudetto,” ha dichiarato Bruscolotti. “Queste tre squadre sono le principali pretendenti al titolo, con il Napoli che sta attraversando un periodo di importanti decisioni e sviluppi.”

Il commento di Bruscolotti ha enfatizzato il ruolo cruciale di Antonio Conte nella trasformazione del Napoli, aggiungendo che “Conte ha suscitato grande fiducia nell’ambiente. C’è un ritrovato orgoglio e determinazione nei giocatori, il che promette bene per la stagione imminente.”

Inoltre, riguardo alla formazione del Napoli, Bruscolotti ha commentato sui movimenti sul mercato: “Osimhen sembra destinato a partire, e questo inizia a delineare la squadra del futuro.” Ha anche espresso fiducia in un potenziale arrivo di Romelu Lukaku come sostituto ideale per il reparto offensivo, sottolineando la compatibilità tra Conte e il giocatore belga.

Infine, Bruscolotti ha discusso dei vantaggi di non partecipare alle coppe europee, sottolineando che “l’avere una settimana tipica di lavoro può essere un grande vantaggio per il Napoli. Nonostante le sfide, la condizione fisica della squadra potrebbe rappresentare un punto a favore nella corsa allo scudetto.”