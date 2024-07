De Laurentiis tra i tifosi a Dimaro: autografi e sorrisi a Carciato

Aurelio De Laurentiis mantiene la promessa e incontra i tifosi del Napoli a Dimaro. Il presidente firma autografi e carica l’ambiente insieme a Conte. Video e dettagli dell’evento.

Calciomercato Napoli: De Laurentiis carica l’ambiente a Dimaro

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha mantenuto la sua promessa, presentandosi al campo di Carciato durante il ritiro del Napoli a Dimaro. Il patron azzurro si è immerso tra i 3500 tifosi presenti, regalando autografi e sorrisi ai sostenitori partenopei.

L’entusiasmo è tornato a pervadere l’ambiente Napoli dopo l’arrivo del nuovo allenatore Antonio Conte. De Laurentiis ha colto l’occasione per abbracciare Conte davanti ai tifosi, in un gesto che simboleggia l’unità e la determinazione del club per la nuova stagione.

Ritiro Napoli: De Laurentiis firma autografi ai tifosi azzurri

Il presidente si è mostrato particolarmente disponibile con i tifosi azzurri, firmando numerose maglie e gadget. Questa presenza sul campo ha contribuito a rafforzare il legame tra la società e la tifoseria, creando un’atmosfera di positività e fiducia per il futuro.

Le immagini dell’evento, catturate da Nicer Communication, mostrano un De Laurentiis sorridente e coinvolto, perfettamente a suo agio tra la folla di supporters napoletani. Il video dell’incontro è disponibile per tutti i tifosi che vogliono rivivere questi momenti di gioia e condivisione.

Napoli: l’entusiasmo cresce con Conte e De Laurentiis uniti

La presenza congiunta di De Laurentiis e Conte a Dimaro ha generato un’ondata di entusiasmo tra i tifosi. Questo evento segna un importante passo nella preparazione della squadra per la prossima stagione, con la dirigenza che dimostra vicinanza e impegno verso i propri sostenitori.

Continuate a seguire Napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sul ritiro del Napoli a Dimaro e sulle ultime novità dalla squadra di Conte.