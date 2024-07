L’affondo di Corbo: “I suoi errori sono costati vittorie al Napoli. Meglio vada via”

Antonio Corbo critica il difensore del Napoli Juan Jesus: “Molti errori hanno compromesso la stagione scorsa”.

Antonio Corbo, noto giornalista sportivo napoletano, ha espresso le sue critiche nei confronti del difensore brasiliano Juan Jesus, sottolineando come i suoi errori abbiano avuto un impatto negativo significativo sulla scorsa stagione del Napoli. In un’intervista esclusiva rilasciata durante la trasmissione “Napolimagazine live” su Radio Punto Zero, Corbo ha discusso a fondo le prospettive di mercato della squadra azzurra sotto la guida di Antonio Conte.

“Juan Jesus è stato uno dei punti deboli della scorsa annata”, ha dichiarato Corbo. “I suoi errori sono costate vittorie al Napoli in più occasioni. Se ci fosse una soluzione che rispetti entrambe le parti, credo che sia nell’interesse di tutti seguirla.”

Il giornalista ha anche toccato altri temi caldi, inclusi i piani di mercato della squadra partenopea. Riguardo al centrocampo, Corbo ha suggerito il nigeriano Folorunsho come possibile vice di Anguissa, evidenziando un suo apprezzamento maturato anni prima durante un’osservazione a Castel di Sangro. Ha poi discusso del talento locale Gaetano, sottolineando le aspettative elevate che gravano su di lui come napoletano.

“Centrocampo? Folorunsho sarebbe il vice-Anguissa e ricordo di averlo visto 2-3 anni fa a Castel di Sangro. In quell’occasione mi piacque tantissimo e lo reputo un giocatore molto interessante che starebbe bene nella rosa di Conte. Gaetano? Ha un problema, è napoletano e gli si chiede sempre di più. Se il Napoli può trarre il meglio dal calciatore lo terrei, in caso contrario farebbe bene ad andare via”.

La posizione di Conte su Juan Jesus non è ancora chiara, ma Corbo ha suggerito che potrebbe esserci un addio anche per il difensore brasiliano prima della fine della sessione di mercato estivo.