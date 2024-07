KISS KISS – Testa a testa tra Napoli e Atalanta per Brescianini. Gaetano e Mario Rui lasceranno il club

Il Napoli ha puntato forte su Marco Brescianini del Frosinone, pedina che andrebbe a sostituire il partente Gianluca Gaetano.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. La sessione estiva di calciomercato è in pieno fermento per il Napoli, con movimenti significativi che potrebbero ridisegnare la squadra partenopea in vista della nuova stagione. Secondo quanto riportato da Kiss Kiss, è ormai certo l’addio di Gianluca Gaetano, destinato a vestire una nuova maglia dopo il ritiro estivo a Dimaro. Il giovane centrocampista è ambito da club come Parma, Lazio e Cagliari, pronti ad accoglierlo nel proprio roster.

Ma le trattative non si limitano alla cessione di Gaetano. Valter De Maggio a Radio Goal ha rivelato che il Napoli sta valutando attentamente la possibilità di acquistare Romelu Lukaku in sostituzione di Victor Osimhen. Quest’ultimo, infatti, potrebbe lasciare il club azzurro, aprendo la strada all’arrivo del potente attaccante belga.

Un altro nome caldo sul tavolo è quello di Marco Brescianini, centrocampista del Milan per il quale l’Atalanta sembrava essere in pole position. Tuttavia, secondo quanto emerso, il Napoli è entrato in competizione diretta con la Dea per assicurarsi le prestazioni del giovane talento.

Infine, riguardo a Mario Rui, la situazione si fa interessante: il terzino sinistro è sul punto di lasciare il club partenopeo, desideroso di fare ritorno in patria, in Portogallo. Il suo agente, Mario Giuffredi, è attivamente coinvolto nelle trattative per trovare una soluzione soddisfacente per tutte le parti coinvolte.