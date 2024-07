Repubblica – Napoli, Conte ha chiesto la cessione di sei calciatori. C’è anche Ngonge

Il Napoli si prepara a una raffica di cessioni. Conte avrebbe individuato sei giocatori da cedere, incluso Ngonge. Tutti i dettagli.

Calciomercato Napoli: Conte boccia sei calciatori incluso Cyril Ngonge

Il Napoli si prepara a una vera e propria rivoluzione nel suo organico. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, il nuovo tecnico Antonio Conte avrebbe individuato ben sei giocatori da cedere nel corso di questa sessione di calciomercato.

La notizia più sorprendente riguarda l’inclusione di Cyril Ngonge tra i possibili partenti. L’attaccante belga, arrivato solo a gennaio, sembra non aver convinto il nuovo allenatore e potrebbe già lasciare il club partenopeo.

I sei giocatori del Napoli sul mercato secondo Repubblica

Oltre a Ngonge, Repubblica elenca altri cinque nomi che potrebbero presto fare le valigie:

Jesper Lindstrom : per lui si prospetta un prestito con diritto di riscatto all’Everton

: per lui si prospetta un prestito con diritto di riscatto all’Everton Leo Ostigard : il difensore norvegese potrebbe trasferirsi al Rennes

: il difensore norvegese potrebbe trasferirsi al Rennes Gianluca Gaetano : per lui si parla di una cessione a titolo definitivo, con Cagliari e Parma interessate

: per lui si parla di una cessione a titolo definitivo, con Cagliari e Parma interessate Giovanni Simeone : l’attaccante piace a Lazio e Fiorentina

: l’attaccante piace a Lazio e Fiorentina Uno tra Natan e Juan Jesus

Le parole di Conte sul futuro del Napoli

Il quotidiano riporta anche alcune dichiarazioni attribuite a Conte, che sembrano confermare questa linea di pensiero:

“Adesso inizia la seconda fase del lavoro e devo capire chi è da Napoli e chi invece è meglio che vada a giocare altrove. Avevo detto e lo confermo che dopo una stagione deludente come quella scorsa non tutto è da buttare, ma di sicuro quello che è da buttare si butta…”

Queste parole suggeriscono che il tecnico stia effettuando una valutazione approfondita della rosa, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva per la prossima stagione.

Le prospettive per il Napoli di Conte

Se confermate, queste cessioni segnerebbero l’inizio di una nuova era per il Napoli. Conte sembra determinato a plasmare la squadra secondo la sua visione, anche a costo di decisioni drastiche come la cessione di giocatori arrivati di recente.

Resta da vedere come queste mosse influenzeranno il mercato in entrata del club e quali saranno i profili scelti per sostituire i partenti. Una cosa è certa: il Napoli di Conte si preannuncia molto diverso da quello visto nelle ultime stagioni.

Continuate a seguire Napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sul calciomercato del Napoli e sulle strategie di Conte per la nuova stagione.