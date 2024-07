Lukaku-Napoli, il belga ha detto sì al triennale proposto da ADL. Ecco la cifra che il patron pagherà al giocatore e al Chelsea

Lukaku rinforzerà l’attacco partenopeo sotto la guida di Antonio Conte andando a sostituire l’attaccante del Napoli Victor Osimhen.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Il centravanti belga Romelu Lukaku è pronto a un nuovo capitolo della sua carriera calcistica, accettando l’offerta del Napoli dopo una stagione altalenante alla Roma. Secondo quanto riportato dalla stampa sportiva ed in particolare dal quotidiano torinese TuttoSport, l’attaccante ha ratificato un contratto triennale che lo riporterà sotto la guida di Antonio Conte, suo ex allenatore all’Inter.

Lukaku, nonostante una stagione con la Roma contraddistinta da alti e bassi, ha dimostrato di conservare un’abilità innata nel segnare, con 21 gol in tutte le competizioni disputate. Questo, nonostante distante dai 34 gol segnati nel suo anno d’oro con l’Inter, rimane un segno della sua capacità di incidere nel gioco.

La cifra che De Laurentiis pagherà al bomber e al Chelsea

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sembra aver fatto un colpo mirato, preparandosi a versare 25 milioni di euro al Chelsea per assicurarsi i servigi di Lukaku. Questa cifra rappresenta un investimento significativo per il club partenopeo, che punta sulle capacità del centravanti belga di rinvigorire il reparto offensivo. Ecco quanto si legge sul noto quotidiano sportivo:

“Romelu Lukaku non vede l’ora di tornare in Italia alle dipendenze di Conte e ha detto sì alla proposta triennale da 6,5 milioni annui messa sul tavolo da De Laurentiis, pronto a pagare 25 milioni il suo cartellino al Chelsea. Lavori in corso”.

Il trasferimento di Lukaku al Napoli segna anche il probabile addio di Victor Osimhen, destinato a un nuovo capitolo con il PSG in Francia. Con l’arrivo imminente di Lukaku, i tifosi azzurri possono aspettarsi un nuovo volto di punta per la stagione in arrivo, rafforzando così le ambizioni del club sia a livello nazionale che internazionale.

Il mercato estivo si accende dunque con questa mossa strategica del Napoli, mentre i dettagli del trasferimento di Lukaku verranno definiti nelle prossime settimane. Per ora, resta da vedere come il centravanti belga si integrerà nel contesto tattico di Conte, ma una cosa è certa: l’attesa per vedere Lukaku vestire la maglia azzurra è alle stelle.