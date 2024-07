Napoli su Hermoso, ecco la proposta di ADL. Il patron attende una risposta

Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, attende una risposta dal difensore spagnolo Mario Hermoso. Concorrenza accesa con il Milan.

Il Napoli è sul punto di aggiungere un nuovo capitolo al suo mercato estivo, focalizzandosi sul talentuoso difensore centrale Mario Hermoso, ex Atletico Madrid. Secondo fonti vicine al club partenopeo ed in particolare al noto quotidiano sportivo TuttoSport, il presidente Aurelio De Laurentiis ha formulato un’offerta concreta a Hermoso e al suo entourage, attendendo ora una risposta definitiva.

La situazione attuale

Il Napoli, sotto la guida di De Laurentiis, ha intensificato i suoi sforzi per rafforzare la squadra in vista della nuova stagione. Con la necessità di rinforzare la linea difensiva, il club ha individuato in Mario Hermoso il profilo ideale per colmare questa lacuna. L’esperto difensore spagnolo, recentemente svincolatosi dall’Atletico Madrid, rappresenta un’opzione attraente per il progetto di Antonio Conte.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di TuttoSport, il Napoli ha presentato a Mario Hermoso un contratto triennale dal valore di 4 milioni di euro all’anno, inclusi bonus. Ma il club azzurro non è l’unico club interessato al talento di Hermoso. Il Milan, attivamente alla ricerca di un difensore centrale, sta considerando seriamente l’ex Atletico Madrid. Secondo fonti, Hermoso potrebbe rappresentare una soluzione versatile per il club rossonero, sia come difensore centrale che come alternativa a Theo Hernandez in caso di necessità. Ecco quanto si legge sul quotidiano:

“Hermoso piace al Napoli, è fra le opzioni valutate dall’Inter, ma il Milan ci sta pensando perché potrebbe essere usato da centrale, ma all’occorrenza anche da vice Theo Hernandez. Il Milan ha preso le coordinate economiche dell’operazione e valuta”.