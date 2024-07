Mario Rui e la mossa a sorpresa, Repubblica: “Può restare al Napoli”

Il terzino Mario Rui potrebbe ribaltare i piani di mercato del Napoli, grazie a un nuovo ruolo strategico in vista della prossima stagione.

Mario Rui, terzino sinistro del Napoli, si trovava sul piede di partenza con l’intenzione di tornare in patria, in Portogallo. Il suo procuratore, Mario Giuffredi, aveva confermato più volte che il club partenopeo stava cercando una nuova collocazione per il giocatore. Ma, come spesso accade nel calcio, i destini dei calciatori possono essere imprevedibili e soggetti a rapide evoluzioni.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, Mario Rui potrebbe invece rimanere al Napoli anche nella prossima stagione. Il terzino portoghese è stato indicato come possibile alternativa sulla fascia sinistra, specie considerando che il giocatore uruguaiano Olivera potrebbe essere impiegato come centrale difensivo all’interno di un reparto a tre difensori, piuttosto che sulla fascia esterna.

Durante la sua partecipazione alla Copa America con l’Uruguay, Olivera ha dimostrato una buona adattabilità al ruolo di centrale sinistro, il che potrebbe liberare spazio per Mario Rui sulla fascia, aumentando le sue prospettive di rimanere in azzurro. Ecco quanto si legge:

“Può tornare in bilico il destino di Mario Rui, che si candida per diventare l’alternativa sulla fascia sinistra di Spinazzola, visto che il mancino uruguaiano Olivera sarà utilizzato da marcatore nel reparto arretrato a tre: non da esterno”.