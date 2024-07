Conte fa ‘pulizia’ già da Dimaro: ecco la lista dei bocciati

Il tecnico del Napoli Antonio Conte si è già reso conto di alcune cessioni mentre si prepara per il ritiro estivo a Castel di Sangro.

Nel ritiro estivo del Napoli a Dimaro, Antonio Conte ha già preso decisioni drastiche riguardo al futuro della squadra, con alcuni giocatori destinati a lasciare il club azzurro prima dell’inizio della nuova stagione. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il tecnico ha stilato una lista di “bocciati” dopo i primi giorni di allenamento intensivo.

La lista dei ‘bocciati’ di Conte

Jesper Lindstrom, centrocampista che ha fatto la sua comparsa nel Napoli lo scorso anno, sembra destinato a fare le valigie per l’Inghilterra. L’Everton è vicino a siglare un affare con il club partenopeo, per un prestito oneroso con diritto di riscatto, del valore complessivo di 25 milioni di euro. La trattativa è in fase avanzata, con l’agente del giocatore al lavoro per definire gli ultimi dettagli contrattuali.

“Spetterà al ds Manna mettere il turbo, visto che qualche bocciato già c’è. È il caso di Jesper Lindstrom, a un passo dall’Everton. La trattativa col club inglese è ai dettagli: prestito oneroso con diritto di riscatto, affare complessivo da 25 milioni. Ora il club inglese lavora con l’agente del giocatore per trovare l’intesa sull’ingaggio, ma la situazione è fluida: a Dimaro finirà l’avventura azzurra di Lindstrom, una scommessa persa dal Napoli la scorsa estate”.

Leo Ostigard, difensore norvegese, ha invece rifiutato il trasferimento al Rennes, causando una perdita di circa 7 milioni di euro per il Napoli. Ma il suo destino sembra segnato e dovrebbe lasciare la squadra prima del 25 luglio, data di partenza per il prossimo ritiro a Castel di Sangro.

“E sul piede di partenza c’è anche Leo Ostigard: Napoli e Rennes avevano nei giorni scorsi hanno trovato l’accordo per la cessione a titolo definitivo del norvegese, che però ieri ha rifiutato il trasferimento in Francia, facendo perdere al club 7 milioni. Ma il suo futuro è segnato: andrà via, possibilmente prima del 25 luglio, giorno di partenza per il prossimo ritiro di Castel di Sangro”.

Il reparto difensivo del Napoli potrebbe subire ulteriori modifiche, con Natan e Juan Jesus pronti a essere valutati per lasciare spazio a nuovi acquisti, tra cui si fa il nome di Mario Hermoso.

In attacco, il surplus di giocatori potrebbe portare alla partenza di nomi importanti come Cheddira e Simeone, per i quali la società è alla ricerca di una soluzione adeguata.

Infine, Gaetano è al centro di un’asta tra Cagliari e Parma, con entrambi i club interessati a portarlo via dal Napoli. La sua cessione potrebbe garantire al club partenopeo un introito tra gli 8 e i 10 milioni di euro.

“In difesa, oltre a Ostigard, dovrà andare via uno tra Natan e Juan Jesus per stringere per Hermoso. L’attacco è in sovrannumero, per Cheddira e Simeone va trovata una soluzione. Su Gaetano c’è in forte pressing il Cagliari, col Parma che prova a inserirsi: la sua cessione potrebbe portare in cassa altri 8/10 milioni”.