Salvione: “Il Napoli continua a seguire David Neres, Rennes su Ostigard ma lui non è entusiasta”

Il giornalista analizza le strategie degli azzurri in vista della nuova stagione: è ancora vivo l’interesse del Napoli per David Neres.

Pasquale Salvione, coordinatore del Corriere dello Sport online, è intervenuto a 1 Football Club su 1 Station Radio, esprimendo le sue impressioni sulla prima amichevole degli azzurri. Ha sottolineato che la squadra è ancora in fase di preparazione intensiva, ma ha espresso fiducia nelle potenzialità di Spinazzola nel contribuire alla ‘causa’ Napoli. Salvione ha anche fatto riferimento a Rafa Marin, suggerendo che potrebbe sorprendere molti nel reparto, con possibili meriti da attribuire a Manna e Conte.

“Che spunti ha tratto dalla prima amichevole degli azzurri? La squadra è ancora troppo carica di lavoro per poter dare degli spunti. Posso dire che Spinazzola, se riesce a trovare continuità fisica, può essere un vero acquisto del Napoli. Lo staff può fare tanto per aiutarlo, è sempre stato all’avanguardia sotto questo punto di vista. Sono curioso di scoprire lo spessore di Rafa Marin. Tutti lo abbiamo sottovalutato come acquisto. Lo abbiamo ritenuto un calciatore che completa il reparto, ma potremmo essere di fronte ad una sorpresa. Nel caso, andrebbero fatti i complimenti a Manna e Conte”.

Rispondendo alla domanda sul focus del Napoli durante questa finestra di mercato, Salvione ha evidenziato la priorità nella difesa, sia per necessità intrinseche che in attesa delle eventuali cessioni, tra cui quella di Lindstrom. Ha accennato anche a possibili movimenti sul fronte degli acquisti, con Hermoso citato come potenziale arrivo condizionato alla partenza di giocatori come Ostigard.

“A prescindere dagli altri sviluppi di mercato, per cui bisogna aspettare le uscite, c’era maggiore necessità in difesa. Per quanto riguarda le cessioni, si parla molto dell’addio di Lindstrom. Inoltre, al netto delle battute di De Laurentiis, Hermoso potrebbe essere un colpo degli azzurri, ma soltanto dopo una cessione, come quella di Ostigard. Infine, anche David Neres è un giocatore che il Napoli ha seguito da tempo, sin dalla gestione di Giuntoli”.

Parlando proprio di Ostigard, Salvione ha rivelato che il difensore sembra non essere entusiasta dell’approdo al Rennes, sottolineando che potrebbe essere ancora aperto a un interesse da parte di altri club italiani.

“Il Rennes si è mosso su Ostigard. Il ragazzo non mi sembra entusiasta, ma lo capiremo meglio con il passare delle ore. Forse, il giocatore si aspetta l’interesse di qualche altro club italiano. Come sempre, questi matrimoni si fanno in tre. Per gli altri non mi sembra ci siano situazioni calde. Su Natan non si registra l’interesse di altri club”.