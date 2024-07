Napoli, 4-0 all’Anaune Val di Non: esordio vincente per Conte

Buona la prima per il Napoli di Antonio Conte che si impone con netta superiorità sull’Anaune Val di Non.

Il Napoli inaugura la sua stagione con una convincente vittoria per 4-0 contro l’Anaune Val di Non, in una partita amichevole disputata oggi. Il match, che ha visto la squadra di Antonio Conte scendere in campo con determinazione, ha evidenziato un’ottima performance dei partenopei.

Il primo gol stagionale è stato messo a segno da Spinazzola nel primo tempo, seguito dai gol di Cheddira, Gaetano e Ngonge nella ripresa. Questi ultimi hanno confermato la superiorità del Napoli, nonostante l’assenza di Osimhen a causa di un problema fisico.

Conte ha schierato la sua squadra con un solido 3-4-2-1, mostrando la sua solita attenzione alla difesa. Simeone ha brillato nel ruolo di centravanti nella prima frazione di gioco, mentre Cheddira ha fatto valere la sua esperienza nel secondo tempo, contribuendo al successo della squadra.

L’Anaune Val di Non, formazione che milita in Eccellenza, ha lottato con determinazione ma ha trovato difficile contrastare il ritmo e la precisione del Napoli.

La prima amichevole per gli azzurri dunque si conclude quindi con un netto 4-0 a favore dei partenopei, che segna un positivo inizio per la squadra di Conte in questa nuova stagione.

Napoli-Anaune Val di Non 4-0: il tabellino

MARCATORI: 44′ Spinazzola, 53′ rig. Cheddira, 57′ Gaetano, 74′ Ngonge

NAPOLI PRIMO TEMPO (3-4-2-1): Caprile; Rafa Marin, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Anguissa, Cajuste, Spinazzola; Politano, Lindstrom; Simeone.

NAPOLI SECONDO TEMPO (3-4-2-1): Contini; Mezzoni, Ostigard, Natan; Zerbin, Iaccarino, Russo, Mario Rui; Ngonge, Gaetano; Cheddira.

ANAUNE VAL DI NON (3-4-2-1): Gionta; Comini, Menapace, Faes; Casagrande, Borghesi, Pangrazzi, Ferreira; Micheli, Belcastro; Biscaro.