Mercato Napoli, ecco i profili monitorati per il centrocampo ideale

Il Napoli sta testando alternative per il reparto del centrocampo, con diversi profili monitorati come quelli di Brescianini e Guerra.

Il mercato estivo sta entrando nel vivo e il Napoli è al centro di numerose trattative che potrebbero rivoluzionare il reparto del centrocampo. Dopo aver consolidato la difesa con gli acquisti di Spinazzola, Rafa Marin e Buongiorno, il club azzurro ora volge lo sguardo verso la parte mediana del campo.

La squadra partenopea è attualmente alla ricerca di rinforzi dopo la partenza di Piotr Zielinski, un giocatore chiave per gli equilibri tattici della scorsa stagione. Secondo fonti vicine al club, il nome più caldo in orbita è quello di Marco Brescianini del Frosinone. Il centrocampista di 24 anni sembra essere il favorito di Antonio Conte, tecnico leccese con una chiara visione di gioco aggressivo e dinamico.

Ma il Napoli non si limita a un’unica opzione. Altre voci di mercato indicano che il club ha esplorato anche le possibilità di Javi Guerra del Valencia e Cesare Casadei del Chelsea, entrambi giovani talenti di 21 anni. Entrambi sono giocatori box-to-box, capaci di contribuire sia in fase difensiva che offensiva, un requisito fondamentale per il gioco proposto da Conte.

Il tecnico azzurro, noto per il suo approccio energico e orientato al risultato, sembra determinato a completare il suo puzzle tattico con giocatori che si adattino perfettamente alla sua filosofia. Con l’imminente cessione di Osimhen che potrebbe liberare ulteriori risorse finanziarie, il Napoli è pronto a muoversi rapidamente sul mercato per assicurarsi il centrocampista ideale.

La situazione è in evoluzione, con diverse trattative che potrebbero concretizzarsi nelle prossime settimane.