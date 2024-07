Osimhen-PSG: Trattative in corso, spunta la data per l’addio al Napoli

Napoli e PSG trattano per Osimhen: De Laurentiis aperto a offerte sotto la clausola di 130 milioni. Possibile addio dopo il ritiro in Val di Sole. I dettagli della trattativa.

“Napoli e Psg continuano a dialogare, provando a ridurre le distanze e a costruire il ponte tra il giocatore e la clausola rescissoria da 130 milioni inserita nel suo contratto. Un muro dorato. Un muro che Nasser Al-Khelaifi vorrebbe scalfire e che Aurelio De Laurentiis continua a difendere: il club azzurro è consapevole del fatto che i parigini non hanno alcuna voglia di liberare Osi versando l’intero importo dell’escape, e così pur aprendo all’opportunità di ascoltare offerte inferiori non scarta l’ipotesi di chiudere a cifre troppo lontane dai parametri stabiliti a dicembre 2023, in sede di rinnovo.”

Il presidente De Laurentiis sembra disposto a considerare offerte inferiori alla clausola rescissoria di 130 milioni, ma resta fermo sulla sua posizione: l’operazione, se andrà in porto, dovrà superare i 100 milioni di euro.

L’offerta del PSG e le mosse del Napoli

Il quotidiano sportivo rivela inoltre:

“Il Paris Saint Germain ha formalizzato la sua offerta a Roberto Calenda, che è il procuratore di Osimhen. Gli sceicchi non vogliono pagare l’intero importo della clausola (da 130 milioni) di rescissione e ci sarà dunque bisogno di una trattativa con il Napoli, che per il momento non sembra interessato a fare sconti e nemmeno ad accettare dei giocatori in parziale contropartita.”

Il Napoli sembra preferire una trattativa basata esclusivamente sul trasferimento economico, escludendo al momento l’ipotesi di contropartite tecniche.

La data dell’addio: prove generali dopo il ritiro

Il Corriere dello Sport fornisce anche indicazioni sui tempi dell’operazione:

“Entro la fine della settimana sono attesi sviluppi ed è probabile che dopo il ritiro in Val di Sole il destino di V09 si compia in maniera definitiva, in coincidenza con i tre giorni di vacanza che Conte concederà da lunedì prossimo alla squadra. Il bomber del terzo scudetto è pronto a congedarsi e ieri ha fatto le prove generali per il suo addio”.

Sembra quindi che la settimana prossima potrebbe essere decisiva per il futuro di Osimhen, con il giocatore che avrebbe già iniziato a prepararsi per un possibile addio al club partenopeo.

Continuate a seguire Napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sul futuro di Victor Osimhen e sul calciomercato del Napoli. La nostra redazione vi terrà informati su ogni sviluppo di questa trattativa che potrebbe ridisegnare gli scenari del calcio italiano ed europeo.