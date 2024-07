Conte ha fatto una richiesta a Osimhen. Il retroscena

Antonio Conte avrebbe fatto una particolare richiesta a Victor Osimhen. Il retroscena svelato dalla Gazzetta dello Sport e le ultime sul futuro del nigeriano.

La richiesta di Conte a Osimhen

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Antonio Conte avrebbe fatto una particolare richiesta a Victor Osimhen, attaccante del Napoli attualmente in ritiro a Dimaro.

“Tra Conte e Osimhen starebbe nascendo un bel rapporto, basato su rispetto e sincerità. L’allenatore avrebbe chiesto al nigeriano di essere da esempio per i compagni, mantenendo sempre un atteggiamento corretto in campo e mostrando rispetto per la società e i tifosi. Un patto chiaro per un’amicizia duratura, in un clima di massima serenità tra le parti”.

Tuttavia, non mancano le preoccupazioni per le condizioni fisiche di Osimhen. Domenica mattina, durante le ripetute sul campo, l’attaccante ha accusato un affaticamento, mostrando palesi difficoltà. Anche nella giornata di ieri, il nigeriano ha lavorato a parte, prima in palestra e poi sulla pista d’atletica. Per evitare rischi, Osimhen salterà l’amichevole odierna.

Intanto, sia il Napoli che Conte attendono di capire quale sarà il futuro dell’attaccante. Le prossime settimane saranno decisive per fare chiarezza sulla situazione e prendere le decisioni più appropriate per tutte le parti coinvolte.

