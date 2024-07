Napoli-Kang-In Lee il PSG Rifiuta offerta da 70 Milioni dalla premier

Novità sul calciomercato del Napoli: Kang-In Lee il PSG ha rifiutato un’offerta da 70 milioni dalla Premier League.

Kang-In Lee proposto al Napoli

Il calciomercato del Napoli potrebbe vedere un clamoroso sviluppo nelle prossime settimane. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’agente di Victor Osimhen, Roberto Calenda, si troverebbe a Parigi per cercare di definire l’accordo con il PSG. Le parti starebbero discutendo di una base fissa più alcune contropartite, tra cui quella del trequartista sudcoreano Kang-In Lee.

L’autorevole portale Footmercato rivela che il PSG avrebbe ricevuto e rifiutato un’offerta pari a 70 milioni di euro da un club di Premier League per Kang-In Lee. Il 23enne trequartista, autore di tre gol e quattro assist in 23 partite di Ligue 1 in questa stagione, sembra aver convinto la dirigenza parigina a trattenerlo per la prossima stagione.

Kang-In Lee si trova molto bene a Parigi e, per il momento, non desidera lasciare la capitale francese. Anche l’allenatore del PSG, Luis Enrique, ha espresso in più occasioni il suo apprezzamento per il giovane sudcoreano, definendolo un giocatore importante, tecnicamente dotato e sempre disposto a sacrificarsi per la squadra.

Il Futuro di Osimhen e l’Ipotesi Scambio con il PSG

Resta da capire quale sarà il futuro di Victor Osimhen. Il Napoli valuterà attentamente le offerte in arrivo per il suo gioiello, ma l’ipotesi di uno scambio con il PSG che includa Kang-In Lee come contropartita potrebbe rappresentare una soluzione interessante per tutte le parti coinvolte.

Le prossime settimane saranno decisive per fare chiarezza sulla situazione e per definire le mosse di calciomercato del Napoli. I tifosi azzurri attendono con ansia novità sul futuro di Osimhen e sull’eventuale arrivo di Kang-In Lee.

