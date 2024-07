Llorente: “Napoli tra le Favorite per lo Scudetto, Occhio anche alla Juve”

Fernando Llorente, ex attaccante di Napoli e Juventus, analizza la lotta scudetto in Serie A, indicando le quattro principali contendenti al titolo.

Fernando Llorente, ex attaccante di Napoli e Juventus, è intervenuto ai microfoni di Amazon Prime Video per discutere di vari temi legati al campionato italiano, con un focus particolare sulla lotta per lo scudetto.

Il Parere di Llorente su Vlahovic e la Juventus

Llorente ha espresso il suo punto di vista su Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, evidenziandone le qualità tecniche e la mobilità superiori alle proprie. Ha poi sottolineato l’importanza per il serbo di diventare un vero trascinatore per la squadra bianconera.

L’ex calciatore si è soffermato anche sul nuovo progetto della Juventus, lodando le scelte di Thiago Motta come allenatore e Giorgio Chiellini come dirigente, figura chiave per riportare una mentalità vincente nel gruppo. Riguardo a Massimiliano Allegri, Llorente lo ha definito “un vincente nato”, nonostante le difficoltà affrontate dal tecnico al suo ritorno in bianconero.

Napoli, Juve, Inter e Milan: la Griglia Scudetto di Llorente

Alla domanda su chi vincerà lo scudetto, Fernando Llorente ha indicato quattro favorite: Napoli, Juventus, Inter e Milan. Secondo l’ex attaccante, queste squadre hanno tutte le carte in regola per contendersi il titolo fino all’ultimo, con la possibilità di staccare nettamente le altre pretendenti.

In particolare, Llorente ha messo in evidenza il Napoli, che potrebbe trarre vantaggio dal fatto di avere il campionato come unico obiettivo stagionale, a differenza delle rivali impegnate anche nelle coppe europee.

