Raspadori-Chiesa: la Juventus propone lo scambio più conguaglio. I dettagli

La Juventus propone uno scambio tra Chiesa e Raspadori. Giuntolivuole l’attaccante del Napoli. I dettagli dell’operazione.

Juventus su Raspadori: ipotesi scambio con Chiesa più conguaglio

Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, la Juventus starebbe valutando un possibile scambio che coinvolgerebbe Federico Chiesa e Giacomo Raspadori del Napoli.

Il quotidiano torinese riporta: “Sull’asse Chiesa-Napoli si sta allineando un altro pianeta che da tempo piace al dt Giuntoli: Raspadori, attaccante che può svolgere con intelligenza tattica sia il ruolo di prima punta che di seconda“.

Tuttosport aggiunge dettagli sull’operazione: “E allora si prefigura uno scenario che con il passare di qualche settimana potrebbe assurgere a qualcosa di più concreto, ovvero lo scambio tra Chiesa e Raspadori. Il valore dei due è intorno ai 25 milioni, ma il contratto in scadenza di Federico fa sì che il suo cartellino valga un po’ meno. Un conguaglio di circa 5 milioni per De Laurentiis potrebbe rappresentare un punto di caduta valido per i due club“.

La situazione di Chiesa alla Juventus sembra complicarsi. Il quotidiano evidenzia: “Contratto in scadenza, ingaggio che viaggia poco sopra i 5,5 milioni di euro, l’arrivo di Motta che poco tollera i giocatori anarchici: tutte queste componenti stanno portando a un futuro di Federico Chiesa a Torino a respiro corto“.

Tuttavia, l’attaccante bianconero non sembra entusiasta dell’idea: “In realtà l’opzione napoletana non ha immediatamente acceso Chiesa che sta riflettendo a trecentosessanta gradi“.

L’interesse di Giuntoli per Raspadori sembra essere il motore di questa possibile operazione, con il direttore tecnico che vede nell’attaccante del Napoli un profilo ideale per il nuovo corso bianconero.

Cosa ne pensi di questo possibile scambio? Chiesa sarebbe l’uomo giusto per il Napoli di Conte? E Raspadori alla Juve? Condividi la tua opinione nei commenti e continua a seguire napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sul calciomercato del Napoli!