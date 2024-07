Osimhen-PSG, affare in dieci giorni! I parigini chiedono lo sconto

La trattativa per Osimhen tra Napoli e PSG entra nella fase decisiva. La trattativa potrebbe concludersi prima del ritiro di Castel Di Sangro.

Calciomercato Napoli: le ultime sulla trattativa Osimhen-PSG

Il quotidiano riporta: “L’obiettivo è arrivare a chiuderla tra una decina di giorni, diciamo a ridosso del ritiro di Castel di Sangro, ed è ciò di cui stanno parlando il Napoli e il Paris Saint-Germain“.

Sul fronte economico, il Corriere dello Sport evidenzia: “Non c’è ancora intesa sui valori, ma le basi sono forti. Due, per la precisione: il Psg vuole Osi ma non è disposto a investire i 130 milioni della clausola; il Psg s’è già spinto a 90 milioni, o giù di lì, considerando che per acquistarlo insieme con Kvara, valutato da solo 110 milioni prima e durante l’Europeo, ha proposto 200 milioni“.

Sulla posizione di De Laurentiis, il giornale aggiunge: “Nasser Al-Khelaifi ha acquisito anche un’altra informazione cruciale: sebbene il Napoli abbia in qualche modo aperto a trattare, De Laurentiis non ha alcuna intenzione di accettare una cifra che si allontani troppo dai parametri della clausola. In sintesi: per brindare all’affare dovrà superare di un bel po’ i 100 milioni“.

Infine, sugli sviluppi della trattativa: “Abbattere i costi con una contropartita tecnica è difficile, ma si ragiona (…) Il ds Manna e il ds dei parigini Campos sono in contatto continuo tra loro e con l’agente del giocatore, Roberto Calenda, per chiudere il cerchio in tempi utili a tutti“.

L’eventuale partenza di Osimhen aprirebbe scenari interessanti per il calciomercato del Napoli, che dovrebbe cercare un sostituto all’altezza.

