De Laurentiis riaccende il Napoli: che spettacolo in ritiro a Dimaro

Aurelio De Laurentiis abbraccia Conte e carica i 3500 tifosi presenti al ritiro di Dimaro. L’entusiasmo torna a Napoli dopo l’arrivo del nuovo allenatore.

De Laurentiis riaccende il Napoli

È tornato il sole a Dimaro, provincia di Napoli calcio. «Vinceremo-vinceremo il tricolooor» cantano i tifosi mentre la squadra corre a perdifiato e Antonio Conte ascolta al centro del campo. Lo stadio di Carciato è sold out, con 3.500 tifosi che hanno invaso la Val di Sole nel primo weekend di ritiro in Trentino.

Conte, forse incredulo, non può fare a meno di sorridere di fronte a tanto entusiasmo, soprattutto considerando il recentissimo passato e i lavori in corso. La stagione precedente, conclusasi il 26 maggio tra fischi e contestazioni al Maradona, sembra ormai un lontano ricordo.

A fine allenamento, fa il suo ingresso Aurelio De Laurentiis, al debutto in Val di Sole: polo e shorts blu, sneakers, occhiali da sole bianchi, in forma smagliante. Il presidente abbraccia Conte sulla pista d’atletica, indossa una sciarpa lanciata dalla tribuna e annuncia: «Verrò in mezzo a voi!». I tifosi esplodono di gioia, intonando: «Abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione».

Dopo l’allenamento, parzialmente blindato da nuovi teloni, Politano, Rrahmani, Ngonge e Mazzocchi incontrano il pubblico. Politano regala il momento più emozionante scendendo dal palco per abbracciare una giovane tifosa. «Con Conte si lavora tanto, siamo stanchissimi, ma c’è grande entusiasmo», dichiara l’attaccante. Su Osimhen aggiunge: «Per ora ce lo godiamo, ma rispetteremo la sua decisione».

Interrogati sul crollo della scorsa stagione, Politano confessa: «Neanche noi siamo riusciti a spiegarci cosa sia accaduto, ce lo siamo chiesti spesso nello spogliatoio, ma ora basta: siamo partiti bene, dovremo cambiare tutti atteggiamento e fare un altro tipo di campionato per tornare in alto».

L’incontro si conclude con Rrahmani e Ngonge che, alla domanda sullo scudetto, rispondono in coro e con voce ferma: «Lo vinceremo noi».

L’entusiasmo è palpabile, come se l’arrivo di Conte avesse cancellato in un attimo tutte le delusioni passate. Come riporta il Corriere dello Sport: “È stato sufficiente annunciare l’arrivo di Conte per cancellare la delusione e restituire sorrisi e speranze: per lui, per il signor Antonio, vale quanto un triplete”.

Continua a seguire napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sul ritiro del Napoli a Dimaro e le ultime notizie sulla squadra azzurra.