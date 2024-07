De Laurentiis piena fiducia a Conte: il gesto a Dimaro

Aurelio De Laurentiis mostra fiducia in Antonio Conte al ritiro di Dimaro. Il presidente del Napoli cambia approccio con il nuovo allenatore.

De Laurentiis piena fiducia a Conte

Aurelio De Laurentiis ha mostrato una fiducia senza precedenti in Antonio Conte durante il ritiro del Napoli a Dimaro. Come riportato da Il Mattino:

“Mai prima d’ora il patron azzurro aveva dato così tanta fiducia a un tecnico, nemmeno con Spalletti e Ancelotti, affidandogli totalmente l’organizzazione della rosa. Un cambio rispetto al passato veramente storico nella storia del Napoli”.

Durante il ritiro di Dimaro, De Laurentiis aveva inizialmente dichiarato ai tifosi: “Vengo in mezzo a voi”. Tuttavia, come riporta La Repubblica, il presidente ha poi cambiato idea:

“De Laurentiis poi ci ha pensato su e ha optato di nuovo per un profilo più basso, rinunciando alla gloria personale del bagno di folla. Per i selfie e gli autografi ci sono già i giocatori: quattro al giorno. Sta cambiando pure l’aria e il rispetto dei ruoli può diventare l’arma in più per la stagione alle porte, in cui la compattezza dell’ambiente sarà molto preziosa per i risultati della squadra”.

Questo cambio di approccio secondo il quotidiano, segna un momento particolare nella gestione del club partenopeo sotto la guida di Antonio Conte.

