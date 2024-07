Criscitiello: “Juventus vera rivale dell’Inter. Conte ha messo le mani avanti”

Secondo Michele Criscitiello la Juventus è la vera rivale dell‘Inter per lo scudetto, mentre il Napoli di Conte è fuori dai giochi”

Criscitiello tifa Juve per lo scudetto. Il Napoli di Conte fuori dalla corsa

Nel suo consueto editoriale su Sportitalia.it, Michele Criscitiello ha offerto una sua analisi sulla prossima stagione di Serie A, concentrandosi sulla lotta scudetto e sul nuovo Napoli di Antonio Conte.

Criscitiello vede la Juventus come la principale sfidante dell’Inter per il titolo. Sul club bianconero, il giornalista afferma:

“La Juventus è sulla strada giusta. Giuntoli è in questo momento il miglior Direttore Sportivo italiano. […] La Juve ha trovato le figure giuste per ripartire. Peccato solo aver buttato via un anno. Thiago Motta ha le idee chiare e un carattere che all’esterno non traspariva del tutto”.

Conte mette le mani avanti

Riguardo al Napoli di Antonio Conte, Criscitiello afferma: “Conte rivoluziona il Napoli e non avrà le coppe ma siamo d’accordo con Antonio che mette le mani avanti: ricostruiremo ma non saremo da scudetto. Almeno al primo colpo.

Le reazioni dei tifosi del Napoli

Non è la prima volta che Criscitiello fa infuriare i tifosi del Napoli. In passato, aveva dichiarato che Conte aveva accettato il Napoli solo perché il Milan non lo voleva, affermazione poi smentita dallo stesso allenatore.

