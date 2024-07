Pafundi: “Sono napoletano. In Italia troppe pressioni sui giovani. “

Simone Pafundi rivela le sue origini napoletane e parla delle pressioni sui giovani calciatori in Italia. Il talento azzurro si prepara per gli Europei Under-19.

Pafundi ha rivelato il suo legame con Napoli, raccontando un ricordo d’infanzia legato allo stadio San Paolo:

“La mia famiglia è originaria di Napoli e mi portarono al vecchio San Paolo. Ma non si giocava nessuna partita, era vuoto e io ero piccolo piccolo. La prima vera volta allo stadio è stata in Serie A: prima a Udine, quando andai in panchina contro lo Spezia. E poi la settimana dopo a Salerno, il giorno dell’esordio. Lo stadio era una bolgia, bellissimo. Un bel ricordo”.

Pafundi sulla pressione sui giovani calciatori in Italia

Il giovane talento ha anche parlato della sua recente esperienza in Svizzera e delle pressioni che i giovani calciatori affrontano in Italia:

“Sono andato via per giocare. Venivo da un anno pieno di pressioni, è stata la scelta giusta. È un campionato in cui ho meno pressioni, sono più libero. Contento. Se uno esordisce molto giovane in Nazionale e poi in Serie A, la stampa, la gente, si aspetta molto. Io però di opportunità ne ho avute poche. Per scelte che posso rispettare serenamente. Sono tranquillo, penso che l’unica cosa che devo fare ora è far bene questo Europeo Under 19”.

Mentre si prepara per gli Europei Under-19, Pafundi sembra determinato a dimostrare il suo valore sul campo, lontano dalle pressioni mediatiche. La sua esperienza potrebbe servire da esempio per altri giovani calciatori che si trovano ad affrontare sfide simili nel loro percorso professionale.

