Dimaro, i tifosi chiedono lo scudetto a Conte: La reazione del mister è da applausi

Antonio Conte risponde ai cori dei tifosi del Napoli che chiedono lo Scudetto. Grande entusiasmo a Dimaro nonostante la stagione difficile appena conclusa.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la scena che si è presentata allo stadio di Carciato è stata emblematica:

“Il sole mio dei napoletani: «Vinceremo-vinceremo il tricolooor». È mattina, il clima è mite da far invidia, la squadra corre a perdifiato e Antonio Conte ascolta al centro del campo il coro del popolo azzurro allo stadio di Carciato, sold out. Forse non crede alle proprie orecchie, e in effetti sembra strano considerando il recentissimo passato e i lavori in corso, ma ovviamente non può fare a meno di sorridere: chissà cosa avrà pensato, chissà cosa gli sarà realmente passato per la testa”.

La reazione di Conte, un sorriso di fronte a tanto entusiasmo, è significativa. Il tecnico si trova a gestire le alte aspettative di una piazza che, nonostante il decimo posto in classifica e l’esclusione dall’Europa dopo 14 stagioni, sogna già in grande.

L’ex CT della Nazionale italiana sembra essere consapevole della sfida che lo attende. Il Corriere dello Sport sottolinea che Conte “sta cercando di fare tutto al meglio possibile” in questi primi giorni di lavoro a Dimaro, apparendo “molto soddisfatto”.

Conte dovrà ricostruire una squadra che ha vissuto una stagione difficile, cercando di riportarla ai livelli che l’hanno vista trionfare solo un anno fa.

