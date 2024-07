Rinnovo Kvara Conte irritato con l’agente. Fissato nuovo incontro

Tensione per il rinnovo di Kvaratskhelia al Napoli. Conte interviene dopo le dichiarazioni dell’agente.

Il quotidiano napoletano rivela l’irritazione di Conte: “Conte non vuole musi lunghi e dopo aver – rapidamente – risolto il caso Di Lorenzo, vuole spicciare anche questa faccenda: non ha gradito le esternazioni del manager e del padre di Kvara ed è intervenuto duramente per riportare tutto sui giusti binari. Con Kvara ma anche con la società”.

Nel frattempo, il presidente Aurelio De Laurentiis ha fatto la sua mossa. Il Mattino scrive: “De Laurentiis ha quantificato la propria offerta dal punto di vista economico e ha rassicurato Kvara sulla volontà del club di blindare il talento di Tblisi. Ma al momento, nessuna risposta è arrivata dal clan del georgiano. Un silenzio che, però, non preoccupa e non crea tensioni. Ma serve una risposta ‘seria’ all’offerta del Napoli”.

L’offerta del Napoli sembra essere sostanziosa: “Il passo che il georgiano attendeva da mesi è arrivato, sulla spinta di Antonio Conte: una proposta di aumento sostanzioso dell’attuale ingaggio e magari l’inserimento di una clausola rescissoria valida per l’estero a partire dall’estate 2025”.

Tuttavia, la situazione è complicata dall’interesse di club esteri. Il quotidiano riporta: “Il Napoli pensa positivo, ben sapendo che il Psg ha presentato un’offertona da quasi 7 milioni a Kvara. E che il valore del cartellino è cresciuto in questi 24 mesi”.

Nonostante le tentazioni estere, il Napoli mantiene una posizione ferma: “Kvaratskhelia è incedibile e il georgiano questa estate non si muove da qui”. La società partenopea sembra disposta a venire incontro alle richieste del giocatore, “senza invocare il lungo contratto firmato ad aprile del 2022”.

La prossima tappa di questa vicenda sembra essere già fissata: “L’incontro della verità è atteso a Castel di Sangro e sarà il seguito naturale di un dialogo avviato poco meno di un mese fa”. Sarà questo il momento decisivo per il futuro di Kvaratskhelia in maglia azzurra.

