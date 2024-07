Napoli pronto all’offerta per Greenwood: ADL sfida la Lazio

Il Napoli prepara un’offerta per Mason Greenwood attaccante del Manchester United. Sul calciatore anche la Lazio.

L’offerta del Napoli per Greenwood: i dettagli

Il Napoli si prepara a fare sul serio per Mason Greenwood, attaccante del Manchester United. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club partenopeo starebbe formulando un’offerta significativa per il talento inglese.

La proposta del Napoli, ancora non ufficializzata, potrebbe aggirarsi tra i 25 e i 30 milioni di euro. L’elemento chiave dell’offerta sarebbe una percentuale sulla futura rivendita del 30-40%, una mossa che potrebbe risultare decisiva nella trattativa.

Tuttavia, il Napoli deve prima sbloccare alcune situazioni in uscita. In particolare, la cessione di Lindstrom, con contatti in corso con Everton e Aston Villa, sembra essere la chiave per procedere con l’offerta per Greenwood.

La concorrenza per Greenwood

Il Napoli non è l’unico club interessato a Greenwood. Il Marsiglia sembra essere in pole position, avendo già un accordo con il Manchester United per 31,6 milioni più una percentuale sulla rivendita intorno al 20-30%. Tuttavia, le proteste dei tifosi e del sindaco di Marsiglia hanno complicato la situazione.

Anche la Lazio è fortemente interessata, con un’offerta che potrebbe arrivare fino a 25 milioni più il 50% sulla futura rivendita.

Greenwood dovrà prendere una decisione a breve, con il termine fissato per domani. Il rifiuto dell’offerta del Marsiglia potrebbe aprire la porta a una battaglia di mercato tra Napoli e Lazio.

L’eventuale arrivo di Greenwood potrebbe rappresentare un rinforzo significativo per l’attacco del Napoli, aggiungendo qualità e profondità al reparto offensivo azzurro.

Continua a seguire napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sulla trattativa Greenwood-Napoli e le ultime notizie di calciomercato. Cosa ne pensi di questo possibile acquisto? Il Napoli dovrebbe fare uno sforzo per assicurarsi Greenwood? Lascia un commento e condividi la tua opinione.