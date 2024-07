Schira: “Hermoso vicinissimo al Napoli. I dettagli della trattativa”

Mario Hermoso vicino al Napoli secondo Nicolò Schira. Trattativa in corso per un contratto fino al 2027. Le ultime sul possibile arrivo del difensore spagnolo.

Il Napoli sembra essere ad un passo dall’assicurarsi le prestazioni di Mario Hermoso. Il difensore spagnolo, svincolatosi dall’Atletico Madrid dopo la scadenza del suo contratto il 30 giugno 2024, è al centro di una trattativa che potrebbe portarlo in azzurro.

Napoli-Hermoso: le ultime sulla trattativa di mercato

Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira sui suoi canali social, la trattativa tra Hermoso e il Napoli sta progredendo positivamente. Schira afferma: “Mario Hermoso è sempre più vicino al Napoli da svincolato. Trattative in corso per un contratto fino al 2027 (4 milioni di euro più bonus)“.

Il club partenopeo sembra essere in pole position per assicurarsi il difensore spagnolo. L’intermediario di Hermoso, Beppe Bozzo, si è sempre mostrato ottimista riguardo alla possibilità di concludere l’affare con gli azzurri.

Tuttavia, il Direttore Sportivo Giovanni Manna deve prima risolvere alcune questioni interne prima di poter finalizzare l’acquisto. In particolare, il Napoli necessita di cedere alcuni esuberi, con Leo Ostigard e il brasiliano Natan in cima alla lista dei possibili partenti.

L’arrivo di Hermoso potrebbe rappresentare un importante rinforzo per la difesa del Napoli, aggiungendo esperienza e qualità al reparto arretrato. Il difensore, con il suo status di parametro zero, rappresenterebbe anche un’opportunità economicamente vantaggiosa per il club.

Mentre la trattativa prosegue, i tifosi del Napoli attendono con ansia sviluppi positivi, sperando di vedere presto Hermoso indossare la maglia azzurra.

