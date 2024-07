Il nuovo Napoli di Conte: Difesa a 3 ma non solo. Ecco come sarà realmente.

Il nuovo Napoli di Antonio Conte prende forma: dalla difesa a 3 alla flessibilità tattica.Tutte le novità sulla squadra azzurra 2024/2025.

Il Napoli volta pagina e si affida ad Antonio Conte per inaugurare un nuovo ciclo vincente. Il tecnico salentino, scelto da De Laurentiis per riportare gli azzurri ai vertici, promette una squadra “duttile” e competitiva. Analizziamo nel dettaglio come si preannuncia il Napoli 2024/2025.

Napoli, i moduli chiave di Conte: dalla difesa a 3 alla flessibilità tattica

Conte punta su due schieramenti principali per il suo Napoli. Il 3-4-2-1 è il modulo preferito dal tecnico, che sfrutta la difesa a tre e valorizza i fantasisti in rosa. Come alternativa, il 4-2-3-1 offre maggiore spinta sulle fasce con quattro difensori. Non è da escludere nemmeno il ricorso al 3-5-2, un’opzione che rafforza il centrocampo sacrificando un trequartista. Questa flessibilità tattica permetterà al Napoli di adattarsi a diverse situazioni di gioco e avversari.

Napoli, la probabile formazione tipo di Conte: i nuovi acquisti e le conferme

In porta, Alex Meret è stato confermato da Conte come numero uno. La difesa vede una rivoluzione con Rrahmani che si sposta come braccetto destro, il nuovo acquisto Buongiorno al centro e Rafa Marin, prelevato dal Real Madrid, come braccetto sinistro. A centrocampo, Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka e Olivera formano un reparto solido. In attacco, Politano, Kvaratskhelia e Raspadori completano l’undici titolare.

I nuovi acquisti Buongiorno (35 milioni più bonus) e Rafa Marin (12 milioni dal Real Madrid) rinforzano significativamente la difesa azzurra, portando qualità e prospettive di crescita.

Napoli, le conferme volute da Conte: i pilastri della squadra

Conte ha posto il veto su alcune cessioni eccellenti. Giovanni Di Lorenzo, il capitano, resta un punto fermo sulla fascia destra. Khvicha Kvaratskhelia, blindato dal tecnico, sarà centrale nel progetto offensivo. Frank Anguissa, confermato come pilastro del centrocampo, è chiamato al riscatto dopo una stagione difficile.

Napoli, le incognite di mercato: cosa aspettarsi ancora?

Restano da definire alcune situazioni di mercato. Il futuro di Osimhen e Simeone in attacco è ancora incerto. Si parla di possibili rinforzi sulla fascia sinistra, con un interesse per Spinazzola. Non sono da escludere eventuali sorprese dell’ultimo minuto sul mercato, che potrebbero ulteriormente rafforzare la rosa a disposizione di Conte.

Il Napoli di Conte si preannuncia come una squadra flessibile, ambiziosa e rinforzata in punti chiave. I tifosi possono aspettarsi una stagione emozionante, con l’obiettivo di tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo.

