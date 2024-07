Come giocherà il Napoli di Conte: formazione tipo, probabili titolari, modulo

La possibile formazione del Napoli di Antonio Conte: moduli preferiti, probabili titolari e strategie tattiche per la stagione 2024/2025.

I moduli preferiti di Conte per il Napoli

Il Napoli ha scelto Antonio Conte per ripartire, dando inizio a un nuovo ciclo che mira a lasciarsi alle spalle i fallimenti del post Scudetto. Aurelio De Laurentiis ha deciso di affidarsi al tecnico salentino per riportare la squadra al vertice del calcio italiano e ritrovare i palcoscenici europei. Durante la conferenza di presentazione, Conte si è mostrato determinato e con le idee chiare, pronto a caricarsi sulle spalle il rilancio degli azzurri.

Conte ha dichiarato che il Napoli sarà “duttile” dal punto di vista tattico, suggerendo una flessibilità negli schemi di gioco. Il tecnico potrebbe puntare principalmente su tre moduli. Il 3-4-2-1 potrebbe essere il punto di partenza, permettendo di sfruttare al meglio la batteria di fantasisti presenti in rosa, posizionandoli dietro a una punta centrale. Questo schema è stato un marchio di fabbrica di Conte in molte delle sue precedenti esperienze.

Un’alternativa potrebbe essere il 4-2-3-1, una variante più offensiva che prevede una linea difensiva a quattro con terzini di spinta e una maggiore propensione offensiva sugli esterni. Questo modulo potrebbe valorizzare le capacità offensive della squadra, sfruttando la qualità dei giocatori a disposizione nel reparto avanzato.

Non è da escludere nemmeno il ricorso al 3-5-2, anche se questo schema comporterebbe il sacrificio di un uomo di talento tra le linee a favore di una maggiore solidità a centrocampo. La scelta del modulo dipenderà molto dalle caratteristiche dei giocatori a disposizione e dalle dinamiche di mercato.

La probabile formazione tipo del Napoli di Conte

Considerando il 3-4-2-1 come possibile modulo di partenza, la formazione tipo del Napoli potrebbe vedere Meret tra i pali. La linea difensiva a tre potrebbe essere composta da Di Lorenzo, Rrahmani e il nuovo acquisto Buongiorno. A centrocampo, Spinazzola e Olivera potrebbero agire sulle fasce, con Lobotka e Anguissa a formare la coppia centrale. Sulla trequarti, Kvaratskhelia e Politano potrebbero supportare Osimhen come unica punta, sempre che il nigeriano rimanga in squadra.

Le strategie tattiche di Conte

La filosofia di gioco di Conte si basa su alcuni elementi chiave che potrebbero caratterizzare il nuovo Napoli. L’intensità di gioco elevata e un pressing alto sono tratti distintivi delle squadre allenate dal tecnico salentino. Le transizioni veloci dalla difesa all’attacco saranno probabilmente un altro aspetto fondamentale della tattica azzurra.

Conte è noto per l’utilizzo degli esterni come arma offensiva, sfruttando tutta la larghezza del campo per creare superiorità numerica e occasioni da gol. Non meno importante è l’attenzione alla solidità difensiva, un marchio di fabbrica delle sue squadre. Questi elementi si adattano bene alle caratteristiche dei giocatori del Napoli, promettendo un calcio dinamico e spettacolare.

Il mercato influenzerà le scelte tattiche

Come sottolineato da Conte stesso, il mercato in entrata e in uscita giocherà un ruolo cruciale nella definizione dell’11 titolare. L’eventuale partenza di giocatori chiave come Osimhen potrebbe portare a un ripensamento dello schema offensivo. Allo stesso modo, nuovi acquisti potrebbero influenzare la scelta del modulo e la disposizione tattica della squadra. La flessibilità tattica di Conte sarà fondamentale per adattare il sistema di gioco alle caratteristiche dei giocatori a disposizione.

In conclusione, il Napoli di Conte si preannuncia come una squadra dinamica e versatile, capace di adattarsi a diversi moduli e situazioni di gioco. L’esperienza e la capacità tattica del tecnico salentino, unite alla qualità della rosa azzurra, potrebbero portare a una stagione emozionante e ricca di soddisfazioni per i tifosi partenopei.

Continuate a seguire napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sulla tattica e la formazione del Napoli di Conte.

Come pensate che il tecnico salentino schiererà la squadra? Quale modulo preferireste vedere? Commentate l’articolo e condividete le vostre opinioni!