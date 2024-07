Conte su Osimhen: “Un top player e il più forte in rosa, non sappiamo come andrà a finire ma c’è un accordo! Vi spiego”

Antonio Conte parla del futuro di Victor Osimhen al Napoli. Il tecnico svela l’esistenza di un accordo e definisce l’attaccante ‘il più forte in rosa’.

Conte su Osimhen: Al centro del progetto Napoli

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa da Dimaro, affrontando il tema caldo del futuro di Victor Osimhen. Il tecnico ha fornito importanti dettagli sulla situazione dell’attaccante nigeriano, definendolo “il calciatore più forte in rosa”.

Conte ha iniziato il suo discorso parlando della fase di riorganizzazione del club: “Penso che in questa fase, dopo che io ho firmato con il Napoli, la fase più difficile sia stata quella di allineare tutta la situazione, rimettere il club Napoli al centro di tutto. Questa secondo me è stata la cosa più difficile che abbiamo dovuto affrontare.”

Il tecnico ha poi aggiunto: “Questa è la situazione che ci permette già di stare un passo in avanti. L’abbiam fatto, merito sia nostro che del club. Io mi sono espresso molto chiaramente in merito alla mia visione, difficilmente si può andare contro questo tipo di situazione.”

Conte su Osimhen: “Un top player con un futuro incerto”

Parlando specificamente di Osimhen, Conte ha dichiarato: “Per quanto riguarda Victor, stiamo parlando di un top player e di un professionista. C’ho parlato, Victor sa benissimo che non è cambiato assolutamente niente rispetto a quanto ho detto in conferenza di presentazione.”

Il mister ha poi svelato l’esistenza di un accordo: “Victor sa di essere un giocatore del Napoli e deve avere il giusto atteggiamento, anche se magari c’è questo tipo di accordo che non sappiamo come andrà a finire. Ho trovato un ragazzo disponibile e che ha voglia di lavorare. Conta il presente, quello che accadrà dopo è tutto relativo.”

L’accordo per la cessione di Osimhen

Conte ha confermato l’esistenza di un accordo per una potenziale cessione di Osimhen: “Lo sapete tutti che c’è un accordo per la possibilità di perdere Osimhen, che è il calciatore più forte in rosa”. Queste parole confermano le voci di mercato che circolano da tempo sull’attaccante nigeriano.

Il calciomercato del Napoli e il futuro di Osimhen

Le dichiarazioni di Conte aprono scenari interessanti per il futuro del Napoli e di Osimhen. Mentre il club cerca di “riallinearsi” per tornare protagonista, l’incertezza sul futuro del suo giocatore più forte potrebbe influenzare le strategie di mercato e gli obiettivi per la prossima stagione.

