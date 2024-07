Conte su Oriali: “Conosce il calcio, ecco quale sarà il suo ruolo nello staff”

Antonio Conte svela il ruolo di Gabriele Oriali nello staff del Napoli. Il tecnico lo definisce suo ‘braccio destro nella gestione’. I dettagli dalla conferenza di Dimaro.

Oriali al Napoli: una scelta di Conte

Dal ritiro di Dimaro, Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi sul ruolo di Gabriele Oriali nel suo nuovo staff al Napoli. Il tecnico ha fornito importanti dettagli sulla figura del dirigente e sul contributo che porterà alla squadra.

Conte ha iniziato il suo discorso ricordando il suo primo incontro con Oriali: “Oriali l’ho conosciuto in Nazionale e mi è stato proposto come figura dirigenziale e dopo dieci minuti ho detto a Tavecchio che era la persona giusta.” Questa dichiarazione sottolinea la fiducia immediata che Conte ha riposto in Oriali fin dal loro primo incontro.

Il tecnico ha poi aggiunto: “L’ho riportato con me anche all’Inter, poi arrivato a Napoli ho chiesto che mi accompagnasse in questa esperienza.” Questa continuità nella collaborazione evidenzia quanto Conte valorizzi il contributo di Oriali nel suo team.

Il ruolo di Oriali nello staff del Napoli

Conte ha definito chiaramente il ruolo che Oriali avrà nel Napoli: “Lui è il mio braccio destro nella gestione.” Questa affermazione sottolinea l’importanza che il dirigente avrà nelle decisioni e nella gestione quotidiana della squadra.

Il mister ha poi elaborato sulle qualità di Oriali: “Lui conosce bene il calcio, è una persona fidata, poche parole e molti fatti. Mi aiuterà con i ragazzi, ma anche con il presidente, i dirigenti.” Queste parole evidenziano il ruolo multifacettato che Oriali avrà, fungendo da collegamento tra la squadra, lo staff tecnico e la dirigenza.

La dedizione di Oriali al progetto Napoli

Conte ha voluto sottolineare anche la dedizione di Oriali al progetto: “Comunque Lele potrebbe stare anche a casa sua con i nipoti, ma ha accettato di buon grado di venire a Napoli.” Questa osservazione mette in luce l’entusiasmo e l’impegno di Oriali nel nuovo ruolo al Napoli.

L’impatto di Oriali sul progetto tecnico del Napoli

L’arrivo di Oriali nello staff di Conte rappresenta un importante tassello nel nuovo corso del Napoli. La sua esperienza e la sua capacità di gestione potranno essere fondamentali nel supportare Conte nella costruzione di una squadra competitiva e nel mantenere un equilibrio tra le varie componenti del club.

