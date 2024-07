Conte: “Non temo le pressioni, abbiamo mantenuto tutte le promesse. Ecco come giocherà il Napoli”

Antonio Conte parla dal ritiro di Dimaro: mercato, obiettivi, tattica e metodologia di lavoro. Le dichiarazioni complete del tecnico del Napoli.

Dal ritiro di Dimaro, Antonio Conte ha tenuto una conferenza stampa toccando numerosi temi cruciali per il futuro del Napoli. Ecco le sue dichiarazioni più significative.

Sul mercato e la visione del club

“Sul discorso del mercato stiamo dando la dimostrazione di avere una visione molto chiara sulle cose che dobbiamo fare. Per il mercato stiamo dimostrando di dare priorità anche al futuro. Rafa Marin è un ragazzo molto giovane. Anche Buongiorno è molto giovane e speriamo che possano dare molto anche nel futuro. Poi abbiamo avuto l’occasione Spinazzola e l’abbiamo colta dando esperienza alla squadra”.

Sulle scorie della scorsa stagione

“Le scorie della scorsa stagione evidentemente sono un po’ rimaste perché è stata troppo deludente. Ho detto ai ragazzi di ricominciare, ma devono comunque ricordare quanto successo lo scorso anno. Come anche la vittoria. Bisogna ripartire e mettere in un cassetto il passato, ma dobbiamo sapere che nelle difficoltà dobbiamo tirare fuori quel cassetto per reagire”.

Sulla situazione Osimhen

“Osimhen è un calciatore del Napoli, un top player. Sa benissimo la situazione, ma sa anche che in quanto a calciatore del Napoli deve lavorare al massimo. So dell’accordo, ma fin quando è qui deve lavorare”.

Sul gap con l’Inter e gli obiettivi

“Il gap con l’Inter è difficile annullarlo in soli due giorni. Sicuramente il gap dello scorso anno è chiaro, abbiamo avuto 41 punti di distacco dall’Inter e 15 dalla zona Champions, senza contare le romane. […] Noi dobbiamo restare in silenzio e lavorare, perché lo scorso anno abbiamo fatto un’annata ingiustificabile e dobbiamo ritornare in Europa dalla porta principale”.

Sull’approccio tattico

“Noi lavoreremo su un unico tipo di costruzione che può essere giocata a 4 o a 3. Perché ci saranno delle partite in cui bisognerà dare un determinato equilibrio. Non cambia il tipo di costruzione, ma il tipo di pressione che si va a fare. Dobbiamo essere molto intensi, non voglio assolutamente una squadra passiva”.

Sul centrocampo

“Io penso che la coppia Lobotka e Anguissa sia una delle coppie più forti che ci sia in assoluto. Possono anche giocare a due, dietro di loro abbiamo Cajuste che devo esser bravo a tirargli fuori un po’ di cattiveria, secondo me ha delle potenzialità importanti sotto tanti punti di vista”.

Sulla metodologia d’allenamento

“Appena siamo arrivati abbiamo fatto un allenamento per smaltire un po’ il viaggio, ieri invece abbiamo iniziato a lavorare in maniera giusta. Logicamente con l’approccio giusto perché non può essere troppo forte. Abbiamo fatto lavoro tal punto di vista tattico che fisico. Cercheremo di lavorare il giusto”.

