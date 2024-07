Conte applaude la società: “Mercato giusto, mercato da Napoli

Antonio Conte elogia il mercato del Napoli e parla dei primi giorni di ritiro a Dimaro. Le dichiarazioni del tecnico su nuovi acquisti, tattica e obiettivi.

Dal ritiro di Dimaro, Antonio Conte ha tenuto una conferenza stampa ricca di spunti, commentando i primi movimenti di mercato del Napoli e tracciando un bilancio iniziale del lavoro svolto con la squadra.

Conte sul mercato: “Visione chiara per presente e futuro”

Il nuovo tecnico del Napoli ha espresso grande soddisfazione per l’operato della società sul mercato: “Stiamo dando dimostrazione di avere una visione chiara sulle cose da fare, sul mercato e su tutto il resto. È giusto per un club come il Napoli operare sia per il presente sia per il futuro.”

Conte ha poi commentato i nuovi acquisti: “Sono arrivati tre giocatori nuovi: Rafa Marin, Buongiorno e Spinazzola. Prospetti che ci aspettiamo possano essere le colonne del Napoli. Quella di Spinazzola è stata una grande occasione e l’abbiamo colta. Fin qui è un mercato giusto, è il mercato che deve fare il Napoli”.

Le prime impressioni sulla squadra

Riguardo al gruppo che ha trovato a Dimaro, Conte ha dichiarato: “E’ inevitabile che le scorie della passata stagione non sono del tutto andate via, visto che è stata una stagione molto deludente. Io ho cercato di metterci una pietra sopra con i ragazzi.”

Il tecnico ha poi aggiunto: “Ho trovato calciatori molto responsabili, hanno capito gli errori commessi. Quando abbiamo vinto, abbiamo vinto tutti; l’anno scorso invece abbiamo perso tutti. Nei loro occhi ho visto un po’ di delusione quando hanno parlato dell’anno scorso”.

La visione tattica di Conte

Conte ha delineato chiaramente la sua idea di gioco: “Tatticamente la situazione è chiara, dovremo essere intensi, non voglio una squadra passiva ma che faccia la partita.” Ha poi precisato: “A parole si può dire di essere dominanti e dire tante cose, poi magari l’altra squadra è più forte e ti costringe a indossare l’elmetto e difendere.”

Sulla fase difensiva, il tecnico ha commentato: “Non possiamo pensare che subiamo 48 gol è colpa della difesa o del portiere. E’ colpa della fase difensiva, magari fatta in maniera non feroce rispetto a due anni fa, forse superficiale. Nell’anno dello Scudetto c’era più determinazione, servirà ritrovare quella ferocia”.

Gli obiettivi per la nuova stagione

Conte ha sottolineato l’importanza di imparare dagli errori del passato: “Quanto accaduto in passato è giusto metterlo in un cassetto, sapendo che nell’eventualità in cui dovessimo ripetere gli stessi errori, possiamo tirare fuori quegli insegnamenti dal cassetto.”

