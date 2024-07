Show di Conte in confertenza: la battuta sui bookmakers diventa virale

Antonio Conte commenta con ironia le previsioni dei bookmakers sul Napoli. Le sue considerazioni su obiettivi e mercato nella conferenza a Dimaro.

Conte Show in conferenza: la battuta sui bookmakers

Nel suo primo incontro con la stampa dal ritiro di Dimaro, Antonio Conte ha offerto spunti interessanti sul futuro del Napoli, non risparmiando una battuta ironica sulle previsioni dei bookmakers.

Informato che le agenzie di scommesse danno il Napoli come terza forza del campionato, Conte ha risposto con un sorriso: “In due giorni di lavoro è difficile [colmare il gap]”. Il tecnico ha poi offerto una visione realistica della situazione: “È stato un gap netto, sono 41 punti di distanza dall’Inter, fino a -15 dalla quinta per la Champions, -10 dalle romane. Questa è la realtà dei fatti.”

Conte non ha nascosto le sfide che attendono la squadra, menzionando la partenza di Zielinski e la possibile cessione di Osimhen: “C’è un accordo, potremmo perdere Osimhen, il più forte, che ha fatto la differenza nell’anno dello Scudetto”. È in questo contesto che il tecnico ha lanciato la sua battuta più incisiva: “Fossi nell’agenzia di betting un po’ le rivedrei”.

Nonostante le difficoltà, Conte ha delineato un obiettivo chiaro per la stagione: “Tornare nelle coppe, dalla porta principale, questo è l’obiettivo realistico!”. Ha inoltre sottolineato la sua determinazione: “A me questi giochini non fanno paura. Noi parliamo poco e siamo concentrati dopo un anno assurdo, ingiustificabile”.

Con queste dichiarazioni, Conte ha dimostrato di voler affrontare la nuova avventura al Napoli con un mix di realismo e ambizione, promettendo impegno per riportare la squadra ai vertici del calcio italiano.

