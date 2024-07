Conte frecciata a Ibrahimovic: “A parole si possono dire tante cose”

Antonio Conte commenta con ironia le previsioni dei bookmakers sul Napoli. Le sue considerazioni su obiettivi e mercato nella conferenza a Dimaro.

Durante la conferenza stampa a Dimaro, dove il Napoli ha avviato la preparazione per la stagione 2024-2025, Antonio Conte non ha mancato di rispondere a Ibrahimovic. Il nuovo tecnico azzurro ha chiarito le sue idee tattiche e lanciato una frecciatina al dirigente rossonero.

Conte che frecciata a Ibra

Dal ritiro di Dimaro, Conte ha illustrato la sua visione tattica per il Napoli, che potrebbe adottare un 3-4-3 o un 4-4-2, in base alla situazione. Ha sottolineato la versatilità di giocatori come Di Lorenzo e Olivera, capaci di adattarsi a diverse formazioni difensive. Il focus sarà sulle qualità dei giocatori nell’uno contro uno, con la libertà di muoversi anche dentro il campo.

Conte ha poi lanciato una stoccata a Ibrahimovic, rispondendo in modo deciso alle precedenti dichiarazioni del dirigente milanista riguardo il gioco di Fonseca. Ha affermato:

“Dovremo essere intensi, non voglio una squadra passiva ma che faccia la partita. Poi a parole si possono fare gli scienziati, vorremmo essere dominanti e dire tante cose, poi l’altra squadra è più forte e ti mette là dietro e ti devi mettere l’elmetto, perciò parliamo poco, pochi proclami e più bello sarà sorprendere”.

La visione realistica di Conte sul Napoli

Nel suo primo incontro con la stampa dal ritiro di Dimaro, Antonio Conte ha offerto spunti interessanti sul futuro del Napoli, non risparmiando una battuta ironica sulle previsioni dei bookmakers.

Informato che le agenzie di scommesse danno il Napoli come terza forza del campionato, Conte ha risposto con un sorriso: “Fossi nell’agenzia di betting un po’ rivedrei le quote”.

Conte non ha nascosto le sfide che attendono la squadra, menzionando la partenza di Zielinski e la possibile cessione di Osimhen: “C’è un accordo, potremmo perdere Osimhen, il più forte, che ha fatto la differenza nell’anno dello Scudetto”. È in questo contesto che il tecnico ha lanciato la sua battuta più incisiva: “Fossi nell’agenzia di betting un po’ le rivedrei”.

Nonostante le difficoltà, Conte ha delineato un obiettivo chiaro per la stagione: “Tornare nelle coppe, dalla porta principale, questo è l’obiettivo realistico!”. Ha inoltre sottolineato la sua determinazione: “A me questi giochini non fanno paura. Noi parliamo poco e siamo concentrati dopo un anno assurdo, ingiustificabile”.

