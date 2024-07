Conte, gli effetti dei suoi allenamenti sul Napoli. Coprifuoco in Hotel

Gli effetti degli intensi allenamenti di Antonio Conte sul Napoli a Dimaro. Giocatori stremati e nuove regole, incluso il coprifuoco in hotel. La preparazione degli azzurri entra nel vivo.

Gli effetti degli allenamenti di Conte: giocatori al limite

Il ritiro del Napoli a Dimaro è appena iniziato, ma gli effetti del metodo Conte sono già palpabili. I giocatori azzurri stanno sperimentando l’intensità degli allenamenti del nuovo tecnico, noto per la sua preparazione rigorosa e impegnativa. Parallelamente, nuove regole, tra cui un coprifuoco in hotel, stanno plasmando la routine della squadra, segnando l’inizio di una nuova era per il club partenopeo.

Dopo soli due giorni di allenamento, i calciatori del Napoli stanno già sentendo gli effetti dell’approccio di Conte. Le sessioni, caratterizzate da un’intensità elevata, stanno mettendo alla prova la resistenza fisica e mentale dei giocatori. Al termine delle sedute, molti atleti appaiono visibilmente affaticati, con alcuni addirittura stramazzati al suolo, l’espressione stravolta a testimoniare lo sforzo richiesto.

Il più provato sembra essere Rafa Marin, nuovo acquisto ancora non abituato a questi ritmi. Tuttavia, anche veterani come Mario Rui e Matteo Politano mostrano evidenti segni di affaticamento. Persino Victor Osimhen, noto per la sua resistenza atletica, appare visibilmente provato dopo le intense sessioni di allenamento.

L’intensità degli allenamenti di Conte non viene mitigata nemmeno dalle condizioni meteorologiche avverse. Nonostante la pioggia torrenziale, il nuovo allenatore del Napoli ha mantenuto invariato il programma di due allenamenti giornalieri, dimostrando la sua determinazione nel portare la squadra al massimo della forma fisica.

Coprifuoco e nuove regole: la disciplina di Conte oltre il campo

Gli effetti del metodo Conte non si limitano al terreno di gioco. L’allenatore ha introdotto regole ferree anche nella vita quotidiana della squadra, tra cui spicca un rigoroso coprifuoco in hotel. Questa misura mira a garantire ai giocatori il massimo riposo possibile per recuperare dalle intense sessioni di allenamento.

Il coprifuoco prevede il rientro anticipato in albergo dopo gli impegni serali, con gli eventi mediatici concentrati alle 20:00 per non intaccare i tempi di recupero. Inoltre, Conte ha imposto pasti in totale isolamento, senza interferenze esterne, nemmeno dai dirigenti. Queste nuove regole sottolineano l’importanza che il tecnico attribuisce al riposo e al recupero, elementi fondamentali per sostenere l’intensità degli allenamenti sul campo.

Nonostante la durezza degli allenamenti, i giocatori del Napoli sembrano aver compreso l’importanza di questo approccio. Conte, pur essendo esigente, non manca di motivare la squadra: al termine di ogni estenuante sessione, si avvicina personalmente ad ogni atleta, stringendo loro la mano e offrendo parole di incoraggiamento.

Particolarmente significativo è stato il colloquio privato con Frank Anguissa, segno che il centrocampista camerunense potrebbe avere un ruolo chiave nei piani tattici del mister. Questo gesto evidenzia come Conte stia già lavorando per plasmare la squadra secondo la sua visione, individuando i pilastri su cui costruire il nuovo Napoli.

Il metodo Conte sta già lasciando il segno sul Napoli, promettendo di trasformare la squadra in una macchina calcistica ben oliata.

