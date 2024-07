Zazzaroni: “Inter in fuga gia ad aogosto”. Caressa: “attenzione al Napoli”

Caressa e Zazzaroni parlano della lotta scudetto: Inter favorita secondo Zazzaroni, mentre Caressa punta sul Napoli di Conte.

Caressa e Zazzaroni: Inter favorita, Napoli di Conte possibile sorpresa

Le dichiarazioni di Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni durante la trasmissione Deejay Football Club su Radio Deejay hanno acceso il dibattito sulla prossima stagione di Serie A, con particolare attenzione all’Inter e al Napoli.

Ivan Zazzaroni si è espresso chiaramente a favore dell’Inter come favorita per lo scudetto. Durante la trasmissione, ha dichiarato: “Ci risentiamo a fine agosto quando l’Inter è già in fuga come scrive, giustamente, un nostro ascoltatore”. Questa affermazione sottolinea la convinzione di Zazzaroni sulla forza della squadra nerazzurra, suggerendo addirittura la possibilità di un vantaggio significativo già nelle prime giornate di campionato.

Caressa mette in guardia sul Napoli di Conte

Tuttavia, Fabio Caressa ha introdotto un elemento di cautela nelle previsioni, puntando i riflettori sul Napoli di Antonio Conte. Interrompendo Zazzaroni, Caressa ha avvertito: “Occhio al Napoli di Conte quest’anno, occhio ragazzi”. Questa osservazione suggerisce che Caressa veda nel Napoli una potenziale minaccia per le ambizioni dell’Inter.

La reazione di Zazzaroni al commento di Caressa è stata interessante. Con un “Ma magari”, Zazzaroni ha lasciato intendere un certo entusiasmo per la prospettiva di vedere il Napoli competere ai massimi livelli, pur mantenendo la sua previsione sull’Inter.

Il Napoli nella visione di Zazzaroni

Vale la pena notare che Zazzaroni aveva già espresso opinioni positive sul Napoli in un recente editoriale sul Corriere dello Sport. Nel pezzo, aveva definito il Napoli come una squadra che “nasce oggi e nasce bene”, lodando l’attività di mercato del club partenopeo.

Zazzaroni aveva inoltre sottolineato come il Napoli, insieme alla Juventus, fosse tra le squadre più attive sul mercato, con l’obiettivo di “ridurre sensibilmente le distanze dall’Inter”.

