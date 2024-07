Trevisani: “Ecco chi saranno le prime tre del campionato”

Riccardo Trevisani svela le sue previsioni per la Serie A: Inter favorita per lo scudetto, seguita da Napoli e Juventus. Analisi su Milan e nuovi acquisti.

La favorita per lo Scudetto secondo Trevisani

Il noto giornalista sportivo Riccardo Trevisani ha condiviso le sue previsioni per la prossima stagione di Serie A durante il podcast Euro Cronache di Cronache di spogliatoio. Le sue dichiarazioni offrono un’interessante prospettiva sulle potenziali forze del campionato italiano.

Alla domanda su chi sia la favorita per lo Scudetto, Trevisani non ha avuto dubbi: “Inter. La Juventus? Non sai chi cederà. Devi vedere la rosa al 15 agosto, se non addirittura al 31. Secondo me l’Inter parte con un vantaggio siderale.”

Questa affermazione sottolinea la fiducia di Trevisani nella squadra nerazzurra, indicandola come la principale candidata al titolo.

Le prime tre forze del campionato

Trevisani ha poi delineato la sua visione delle prime tre squadre del campionato: “Io penso che ad oggi, per come si stanno muovendo, per le scelte che hanno fatto, per gli allenatori che hanno, Inter, Napoli e Juve sono le prime tre squadre del campionato.”

Questa previsione mette in evidenza non solo l’Inter, ma anche il Napoli di Conte e la Juventus come principali contendenti per le posizioni di vertice.

Il Milan e le incognite della nuova stagione

Riguardo al Milan, Trevisani ha espresso alcune riserve: “La quarta? La quarta dovrebbe essere il Milan per i giocatori che ha, vediamo come impatta Fonseca, vediamo un po’ di cose, ma ti direi che i primi tre posti, adesso, poi magari il Milan domani compra Mbappè, però ad oggi tu hai perso la certezza di Giroud, ti è rimasto Jovic, che dei due non era la certezza…”

Il giornalista ha poi analizzato l’impatto potenziale di Fonseca sul gioco del Milan: “È rimasto Leao, che è un fenomeno e bisogna vedere come riesce ad incastrarsi nel gioco di Fonseca, che secondo me gli farà bene, secondo me Fonseca farà bene ai quei calciatori lì. Non so quanto farà bene alla fase difensiva, ma a quei giocatori lì farà bene: a Leao, Pulisic, Chukwueze.”

Previsione su Chukwueze

Trevisani ha concluso con una previsione specifica su un nuovo acquisto del Milan: “Ricordati quello che ti dico: Chukwueze farà bene nella prossima stagione”.

Continuate a seguire napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sulla Serie A e le ultime analisi degli esperti. Cosa ne pensate delle previsioni di Trevisani? Commentate e condividete le vostre opinioni!