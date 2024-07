Napoli su Greenwood: Conte scuote il mercato

Il Napoli torna su Greenwood del Manchester United. Conte potrebbe essere la chiave. Dettagli sull’offerta e la concorrenza della Lazio nel calciomercato.

Il calciomercato del Napoli si infiamma con un nuovo, inaspettato inserimento nella corsa a Mason Greenwood. L’attaccante inglese del Manchester United, già nel mirino della Lazio, ora vede gli azzurri tornare prepotentemente in scena, con Antonio Conte pronto a giocare un ruolo chiave nella trattativa.

Il ritorno di fiamma del Napoli per Greenwood

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli ha ripreso a sondare il terreno per Greenwood. Nonostante un reparto offensivo già affollato, la società partenopea sembra intenzionata a fare sul serio per l’attaccante inglese, riaprendo una pista che sembrava ormai abbandonata.

L’interesse del Napoli non è nuovo, ma l’arrivo di Conte sulla panchina azzurra potrebbe essere il fattore decisivo. Come riporta il quotidiano: “L’ultimo aggiornamento è il nuovo inserimento del Napoli di Conte. Ed è una di quelle carte che potrebbero far saltare il banco”.

La concorrenza e le cifre dell’affare

La corsa a Greenwood vede la Lazio in prima fila, ma la concorrenza è agguerrita. Il club biancoceleste ha alzato la sua offerta: “Il club di Lotito è salito a 22-23 milioni (con possibilità fino a 25) più il 50 per cento della rivendita”. Al giocatore, la Lazio ha proposto un contratto da 3,5 milioni di euro.

Non solo la Lazio, però. Anche il Marsiglia è in corsa, con un’offerta allettante: “…ha offerto 4 milioni netti al giocatore, e 30 al club inglese, con il 30% sulla cessione in un secondo momento”.

Il fattore Conte nel calciomercato del Napoli

L’inserimento del Napoli, con Antonio Conte alla guida, potrebbe cambiare gli equilibri della trattativa. Nonostante l’“overbooking evidente nel reparto offensivo”, come sottolineato dal Corriere dello Sport, il tecnico pugliese potrebbe vedere in Greenwood un tassello importante per il suo progetto.

La presenza di Conte potrebbe essere determinante non solo dal punto di vista tecnico, ma anche come attrattiva per il giocatore stesso, aggiungendo un elemento di prestigio all’offerta del Napoli.

