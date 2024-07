Ecco chi sarà il telecronista delle amichevoli del Napoli su OneFootball

Carlo Alvino annuncia il suo ritorno come telecronista per le amichevoli estive del Napoli. OneFootball trasmetterà in streaming le partite dai ritiri di Dimaro e Castel di Sangro.

I tifosi del Napoli possono gioire: una voce familiare tornerà a raccontare le gesta dei loro beniamini durante le amichevoli estive. Carlo Alvino, noto giornalista e commentatore sportivo, ha annunciato il suo ritorno alla telecronaca per i match pre-stagionali degli azzurri.

OneFootball trasmetterà le amichevoli del Napoli in streaming

OneFootball si è assicurata i diritti per trasmettere in streaming le partite amichevoli del Napoli durante i ritiri estivi. I tifosi potranno seguire le prestazioni della squadra direttamente dalla piattaforma, sia durante il soggiorno a Dimaro che a Castel di Sangro.

L’annuncio di Carlo Alvino: il ritorno alla telecronaca

Carlo Alvino ha condiviso la notizia del suo ritorno attraverso il suo account X (precedentemente noto come Twitter). Con evidente entusiasmo, ha dichiarato: “È con immenso piacere che comunico a tutti voi i mio ritorno in telecronaca. Tutte le amichevoli estive del Napoli ve le racconto solo su OneFootball”.

Questo annuncio segna un gradito ritorno per molti tifosi napoletani, che associano la voce di Alvino a numerosi momenti memorabili della storia recente del club.

L’importanza delle amichevoli pre-stagionali

Le amichevoli estive rappresentano un momento cruciale per il Napoli. Oltre a permettere alla squadra di raggiungere la forma fisica ideale, offrono ai tifosi la prima opportunità di vedere in azione i nuovi acquisti e osservare le strategie tattiche per la prossima stagione.

Con la trasmissione in streaming su OneFootball e il commento esperto di Carlo Alvino, i sostenitori azzurri avranno l’opportunità di seguire da vicino la preparazione della loro squadra del cuore, ovunque si trovino.

