Amichevoli Napoli 2024: come vederle in TV e streaming. Prezzi e dettagli OneFootball

Tutte le amichevoli del Napoli 2024 in diretta streaming su OneFootball. Prezzi, modalità di acquisto e dettagli per seguire la preparazione della squadra di Conte.

OneFootball: la piattaforma steaming scelta per le amichevoli del Napoli

Il Napoli si prepara alla nuova stagione e i tifosi non vedono l’ora di seguire la squadra di Antonio Conte fin dalle prime uscite. La SSC Napoli ha annunciato un accordo esclusivo con OneFootball per la trasmissione di tutte le amichevoli estive. Ecco tutti i dettagli su come seguire la preparazione degli azzurri.

OneFootball, piattaforma media leader nel mondo del calcio, trasmetterà in diretta e in esclusiva tutte le amichevoli del Napoli durante i ritiri di Dimaro e Castel di Sangro. I tifosi potranno seguire le partite su qualsiasi dispositivo mobile, PC, tablet e Smart TV, grazie all’app OneFootball.

Napoli Summer Pass: l’offerta completa per i tifosi

OneFootball mette a disposizione il Napoli Summer Pass al prezzo di 14,99€. Questo pacchetto include l’accesso a tutte e quattro le amichevoli estive a pagamento del Napoli. La prima amichevole contro l’Anaune Val di Non sarà trasmessa gratuitamente. Il Napoli Summer Pass sarà acquistabile dal 12 luglio alle 23:59 del 19 luglio.

Le amichevoli del napoli in streaming incluse nel Napoli Summer Pass

Il pacchetto comprende le seguenti partite: Napoli-Anaune (16 luglio, gratuita), Napoli-Mantova (20 luglio), Napoli-Adana Demirspor (28 luglio), Napoli-Brest (31 luglio) e Napoli-Girona (3 agosto). Tutte le partite saranno trasmesse in diretta su OneFootball.

Opzioni di acquisto singolo

Dal 20 luglio, sarà possibile acquistare anche le singole partite. I prezzi variano da 1,99€ per Napoli-Mantova a 6,99€ per le altre amichevoli. Questa opzione è ideale per chi non può seguire tutte le partite ma non vuole perdersi un match specifico.

Come acquistare e guardare le amichevoli del Napoli

Per acquistare il Napoli Summer Pass o le singole partite, è necessario registrarsi su OneFootball via web o app mobile, cercare il profilo del Napoli, accedere alla sezione “Partite” e completare l’acquisto. Le partite potranno essere seguite tramite il sito web di OneFootball, l’app mobile per iOS e Android, o le app TV per Android TV, Apple TV, Fire TV, LG e Samsung.

Contenuti extra per i tifosi

Oltre alle partite, OneFootball trasmetterà anche le conferenze stampa del Napoli, contenuti speciali, dietro le quinte, interviste esclusive e gli highlights delle partite, offrendo ai tifosi un’esperienza completa della preparazione estiva della squadra.

Non perdete l’opportunità di seguire tutte le amichevoli del Napoli! Continuate a seguire napolipiu.com per aggiornamenti su come acquistare il Napoli Summer Pass e per tutte le novità dal ritiro. Quale partita non vedete l’ora di guardare? Commentate l’articolo e condividete le vostre aspettative per la nuova stagione!