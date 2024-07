DAZN frena: “Greenwood-Napoli, solo un sondaggio. Ecco chi è in pole per il giocatore”

DAZN smentisce la trattativa Greenwood-Napoli. Accomando: ‘Solo un sondaggio’. Marsiglia e Lazio restano in corsa per l’attaccante del Manchester United.

DAZN frena: “Nessuna trattativa Greenwood-Napoli”

Le voci su un possibile arrivo di Mason Greenwood al Napoli sembrano perdere consistenza. Secondo quanto riportato da Orazio Accomando, esperto di mercato di DAZN, non ci sarebbe alcuna trattativa in corso tra il club partenopeo e l’attaccante del Manchester United.

Accomando ha chiarito la situazione tramite un post sul suo profilo X: “Greenwood è un giocatore che piace al Napoli. È stato un sondaggio, ma non c’è nessuna trattativa per portarlo in azzurro“. Queste parole sembrano raffreddare notevolmente le voci che volevano il classe 2001 vicino al trasferimento in Serie A.

Greenwood: la situazione attuale

Il giovane attaccante inglese, di proprietà del Manchester United, ha trascorso l’ultima stagione in prestito al Getafe. I ‘Red Devils’ sembrano intenzionati a cederlo definitivamente, e il giocatore è in attesa di conoscere il suo futuro. Nonostante le recenti voci, il Napoli sembra aver effettuato solo un sondaggio esplorativo.

Marsiglia ancora in pole position?

Prima delle voci sul Napoli, Greenwood sembrava vicinissimo al Marsiglia. Nonostante il giocatore abbia apparentemente messo in stand-by il club francese, la smentita sulla trattativa con il Napoli potrebbe riportare i transalpini in pole position per l’acquisto dell’attaccante.

La Lazio alla finestra

Non solo Napoli e Marsiglia: anche la Lazio sembra interessata a Greenwood. Il club biancoceleste starebbe monitorando la situazione, pronto a inserirsi qualora si presentasse l’opportunità. La concorrenza per l’attaccante inglese resta quindi alta.

Le prospettive future di Greenwood

Nonostante la giovane età, Greenwood ha già dimostrato il suo talento sia in Premier League che nella sua esperienza in Liga. Il suo futuro resta incerto, ma l’interesse di diversi club di alto livello dimostra quanto sia apprezzato nel panorama calcistico europeo.

