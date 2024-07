Colpo Napoli: Greenwood a un passo! Accordo lampo con lo United – SPORTMEDIASET

Il Napoli vicino all’acquisto di Mason Greenwood dal Manchester United. Offerta di 30 milioni, beffate Lazio e Marsiglia. Tutti i dettagli dell’affare.

Napoli-Greenwood: i dettagli dell’accordo imminente

Il Napoli sembra essere ad un passo dal concludere un altro colpo di mercato sensazionale. Secondo quanto riportato da SportMediaset, il club azzurro sarebbe vicinissimo all’acquisto di Mason Greenwood dal Manchester United, battendo la concorrenza di Lazio e Marsiglia.

Stando alle informazioni di SportMediaset, il Napoli avrebbe raggiunto un’intesa di massima con il Manchester United per il trasferimento di Greenwood. L’offerta del club di Aurelio De Laurentiis si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro, una proposta che sembra aver convinto i Red Devils.

La concorrenza battuta: Lazio e Marsiglia superate

L’accelerata del Napoli avrebbe colto di sorpresa la concorrenza. La Lazio, interessata al giocatore da settimane, si era fermata a un’offerta di 20 milioni più bonus e il 50% sulla futura rivendita. Anche il Marsiglia di Roberto De Zerbi, che negli ultimi giorni aveva mostrato interesse per Greenwood, sembra essere stato superato dall’offerta napoletana.

Greenwood: il rilancio dopo l’esperienza al Getafe

Il giovane talento inglese, classe 2001, sta cercando di rilanciare la propria carriera dopo un periodo complicato. La scorsa stagione, in prestito al Getafe nella Liga spagnola, Greenwood ha dimostrato il suo valore mettendo a segno 10 gol e fornendo 6 assist. Questi numeri hanno riacceso l’interesse di diversi club europei.

Le prospettive di Greenwood al Napoli

L’eventuale arrivo di Greenwood al Napoli potrebbe rappresentare un’importante aggiunta alla rosa azzurra. Il giocatore, dotato di grande talento e versatilità offensiva, potrebbe integrarsi bene nel sistema di gioco partenopeo, offrendo nuove soluzioni in attacco.

I prossimi passi: attesa per l’ufficialità

Mentre l’accordo sembra essere vicino, resta da capire come si evolverà la situazione nelle prossime ore. Il trasferimento di Greenwood al Napoli, se confermato, rappresenterebbe un colpo significativo per il club azzurro e per il calcio italiano in generale.

