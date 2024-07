Bargiggia: “Napoli a un passo da Greenwood”. De Laurentiis sorprende tutti

Paolo Bargiggia rivela: il Napoli vicino all’ingaggio di Mason Greenwood. Superata la concorrenza di Lazio e Marsiglia. I dettagli dell’affare con il Manchester United.

Bargiggia svela: “Napoli vicino a Greenwood”

Una clamorosa indiscrezione scuote il calciomercato: secondo Paolo Bargiggia, il Napoli sarebbe vicinissimo all’ingaggio di Mason Greenwood dal Manchester United. L’esperto di mercato ha lanciato la notizia attraverso i suoi canali social, delineando uno scenario che potrebbe rappresentare un colpo a sorpresa per il club di De Laurentiis.

Il noto giornalista, ex volto di Mediaset e Sportitalia, non ha dubbi: “Il Napoli è vicino all’ingaggio di Mason Greenwood”. Questa affermazione, se confermata, segnerebbe un importante colpo di mercato per gli azzurri, che avrebbero superato la concorrenza di club blasonati.

Lazio e Marsiglia superate: il Napoli in pole

Secondo Bargiggia, il Napoli avrebbe sorpassato sia la Lazio che l’Olympique Marsiglia nella corsa a Greenwood. I biancocelesti, in particolare, inseguivano il giocatore già dalla scorsa stagione, vedendo però sfumare l’affare all’ultimo momento. Il Marsiglia, d’altra parte, ha incontrato resistenze interne, con il sindaco della città che si è pubblicamente opposto all’arrivo del giocatore a causa di passate vicende legali.

Il contesto dell’affare: dalla Premier alla Serie A

Greenwood, esterno offensivo inglese di proprietà del Manchester United, rappresenterebbe un rinforzo di qualità per l’attacco del Napoli. Il giocatore, reduce da una stagione in prestito al Getafe, cerca rilancio dopo un periodo complicato. Il suo arrivo in Serie A potrebbe offrirgli l’opportunità di dimostrare il suo valore in un campionato di alto livello.

Le implicazioni per il Napoli: strategia De Laurentiis

Se confermato, l’ingaggio di Greenwood segnerebbe un cambio di passo nella strategia di mercato del Napoli. Aurelio De Laurentiis dimostrerebbe la volontà di investire su talenti giovani ma già affermati, puntando a rafforzare la squadra per le sfide future in Serie A e in Europa.

I prossimi passi: attesa per l’ufficialità

Mentre l’indiscrezione di Bargiggia accende l’entusiasmo dei tifosi, resta da capire come si evolverà la situazione nelle prossime ore. Il Napoli potrebbe essere pronto a chiudere l’affare con il Manchester United, ma sarà necessario attendere comunicazioni ufficiali per avere conferme definitive.

Continuate a seguire napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti su questa clamorosa trattativa! Cosa ne pensate dell’eventuale arrivo di Greenwood al Napoli? Come potrebbe cambiare l’attacco azzurro? Commentate l’articolo e condividete le vostre opinioni.