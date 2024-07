Bomba di mercato dal Portogallo: “Napoli su Gyokeres: lo Sporting chiede 100 milioni”

Il Napoli punta Viktor Gyokeres dello Sporting Lisbona. Clausola da 100 milioni, possibile sostituto di Osimhen. Le ultime dal Portogallo sul bomber svedese.

Gyokeres nel mirino del Napoli

Una clamorosa indiscrezione di mercato arriva dal Portogallo: il Napoli avrebbe messo gli occhi su Viktor Gyokeres dello Sporting Lisbona. Secondo quanto riportato da Record, principale quotidiano sportivo portoghese, il club azzurro starebbe pensando all’attaccante svedese come possibile sostituto di Victor Osimhen.

L’interesse del Napoli per Gyokeres sembrerebbe essere strettamente legato al futuro di Osimhen. Record suggerisce che, in caso di cessione del nigeriano (con il Paris Saint-Germain in pole position), il club partenopeo si fionderebbe sul bomber dello Sporting. L’obiettivo sarebbe quello di regalare a Antonio Conte un attaccante prolifico, capace di segnare 29 gol e fornire 10 assist nella passata stagione.

La richiesta dello Sporting: 100 milioni di clausola

Lo Sporting Lisbona, consapevole del valore del proprio giocatore, non sembra intenzionato a fare sconti. Il club portoghese chiede il pagamento integrale della clausola rescissoria, fissata a 100 milioni di euro. Inoltre, lo Sporting spera di trattenere Gyokeres a Lisbona almeno per un’altra stagione, complicando ulteriormente i piani del Napoli.

Le condizioni di Gyokeres: cautela dello Sporting

Attualmente, Gyokeres non si sta allenando con il resto della squadra. Il giocatore si è limitato a svolgere lavoro in palestra a causa di un infortunio al menisco del ginocchio sinistro. Record sottolinea che “Lo Sporting Lisbona ha raddoppiato la cautela“, un’indicazione che in Portogallo sono già arrivate voci di un concreto interessamento del Napoli.

L’impatto potenziale di Gyokeres sul Napoli

L’eventuale arrivo di Gyokeres rappresenterebbe un investimento significativo per il Napoli. Con i suoi numeri impressionanti della scorsa stagione, lo svedese potrebbe essere il degno erede di Osimhen, garantendo gol e assist al nuovo corso azzurro guidato da Conte.

Le prossime mosse: Napoli alla finestra

Mentre l’interesse del Napoli sembra concreto, resta da vedere come si evolverà la situazione. Molto dipenderà dal futuro di Osimhen e dalla disponibilità del club a investire una cifra così importante per Gyokeres. Le prossime settimane saranno cruciali per capire se questa operazione potrà concretizzarsi.

