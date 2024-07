Osimhen vicino all’addio: ore decisive per il futuro del bomber del Napoli

Victor Osimhen sembra pronto a lasciare il Napoli. I tifosi si preparano all’addio del bomber nigeriano. Le ultime sulla trattativa più remunerativa della storia azzurra.

Napoli, Osimhen vicino all’addio

Secondo quanto riporta il Mattino, Osimhen, simbolo del rinascimento azzurro e protagonista del terzo scudetto napoletano, oggi ha svolto allenamento differenziato in palestra, alimentando ulteriormente le voci su un suo imminente addio.

“Tutti ormai sono concentrati per definire la partenza di Victor Osimhen: il mercato arabo apre i battenti nelle prossime ore e l’Al Ahli con il fondo sovrano Pif è pronto a lanciare l’affondo decisivo.

Nel frattempo l’attaccante non si allena neppure questa mattina: ha accusato un fastidio ma è chiaro che la cura Conte è molto pesante”.

L’arrivo di Conte sulla panchina del Napoli ha certamente rasserenato gli animi dei tifosi, ma la partenza di Osimhen segnerebbe la chiusura di un’era e l’apertura ufficiale di un nuovo capitolo per il club partenopeo.

Lo stesso Conte, in conferenza stampa, aveva lasciato intendere che si aspettava una soluzione in tempi stretti per la situazione di Osimhen. Queste potrebbero essere le ore decisive per l’addio dell’attaccante nigeriano.

Data l’entità economica dell’operazione, definita come la più remunerativa della storia azzurra, c’è molto silenzio intorno alla trattativa che porterà Osimhen lontano da Napoli.

I tifosi del Napoli, pur consapevoli di questa possibile partenza eccellente, dovranno prepararsi emotivamente a salutare uno dei giocatori che più ha entusiasmato la piazza negli ultimi anni.

