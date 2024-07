SKY – Greenwood ha scelto la nuova squadra. Tra poche ore sarà ufficiale

Mason Greenwood vicino al trasferimento al Marsiglia. Gianluca Di Marzio rivela: decisione attesa entro stasera. Niente Napoli né Lazio per l’attaccante inglese.”

Greenwood verso il Marsiglia: le ultime sul calciomercato

Mason Greenwood ha deciso la sua nuova squadra, lo ha riferito Gianluca Di Marzio attraverso il suo sito ufficiale nell’aggiornamento serale.

L’esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio, sul suo sito ufficiale ha fatto il punto sulle trattative più calde delle squadre italiane, rivelando importanti novità sul futuro di Greenwood:

“Mason Greenwood si avvicina a piccoli passi al Marsiglia. I francesi aspettano il “sì” definitivo del giocatore inglese entro questa sera, con il giocatore che è orientato a trasferirsi alla corte di Roberto De Zerbi. Niente Lazio né Napoli per lui dunque, che avevano fatto dei tentativi”.

Questa notizia esclude definitivamente le piste italiane. Il Napoli e la Lazio, che erano stati accostati a Greenwood nelle scorse settimane, dovranno quindi guardare altrove per rinforzare i propri attacchi.

La decisione di Greenwood, attesa entro la serata, potrebbe mettere fine a una delle saghe di mercato più discusse di questa estate, con il giocatore pronto a rilanciare la sua carriera in Ligue 1.

Altre notizie di calciomercato: la Fiorentina su Logan Costa

Di Marzio ha anche fornito aggiornamenti su altre trattative, in particolare riguardanti la Fiorentina:

“Per il post Milenkovic resta viva la pista Logan Costa. I gigliati potrebbero decidere di affondare presto per il francese (naturalizzato capoverdiano) classe 2001. Gli ultimi contatti tra le parti risalgono a pochi giorni fa; ancora non si è entrati nei dettagli delle possibili cifre dell’operazione, ma la Fiorentina ha ribadito il forte interesse: Costa è uno dei primi nomi della lista”.

L’esperto di mercato ha poi aggiunto: “L’operazione comunque non sarebbe semplice, per due motivi. Il primo, i costi elevati: si andrebbe sui venti milioni di euro, forse anche qualcosa in più. Il secondo: la possibile concorrenza dall’estero, in particolare dalla Premier League. A ogni modo, i Viola continuano a monitorare il calciatore, che è tra i preferiti per la difesa”.

Continua a seguire napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sul calciomercato di Serie A e le ultime notizie sul Napoli.