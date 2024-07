De Maggio: “Manna attivissimo sul mercato. Mi arriva una notizia”

Aggiornamenti sul calciomercato del Napoli da Valter De Maggio. Novità su possibili movimenti in entrata e uscita. Le ultime sulle strategie di Conte e Manna.

Calciomercato Napoli: le rivelazioni di De Maggio

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha fornito importanti aggiornamenti sulla strategia di mercato del Napoli con Antonio Conte e Giovanni Manna al timone.

Durante la trasmissione Radio Goal, De Maggio ha svelato diverse indiscrezioni sul mercato azzurro:

“Dalle notizie di mercato che mi arrivano, il Cholito Simeone vorrebbe più spazio, se dovesse lasciare il Napoli allora si provvederebbe a prendere un sostituto dell’attaccante argentino che tanto bene ha fatto durante la stagione del terzo scudetto. Il calciatore vorrebbe giocare con continuità e non mancano le squadre interessate, ma non è detto che Conte non possa confermarlo.”

Sul forte interesse di Conte per un giovane talento, De Maggio ha aggiunto:

“Conte è molto incuriosito da Folorunsho, gli piace molto, staremo a vedere quando lo vedrà a Castel di Sangro.”

De Maggio ha poi chiarito la posizione del Napoli su altri obiettivi di mercato:

“Berardi e Kostic, nessuno dei due interessa al Napoli. Hermoso? Dico ‘ni’, il Napoli ha sette difensori e deve prima cedere qualcuno per poi chiudere per il centrale ex Atletico. Ostigard sarà ceduto in questa settimana.”

Sembra quindi che la cessione di Ostigard sia imminente, con il Torino come possibile destinazione, vista l’interesse della società presieduta da Urbano Cairo.

Queste rivelazioni dipingono un quadro di un Napoli molto attivo sul mercato, con Conte e Manna che lavorano su diversi fronti sia in entrata che in uscita.

Continua a seguire napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sul calciomercato del Napoli e le ultime notizie sulla squadra azzurra.