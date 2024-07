SKY – Agente Osimhen a Parigi! Il PSG propone tre contropartite al Napoli: i nomi

Novità sul calciomercato del Napoli: l’agente di Osimhen avvistato a Parigi. Il PSG fa sul serio per l’attaccante nigeriano.

Calciomercato Napoli: PSG in pressing su Osimhen

Il calciomercato del Napoli entra nel vivo con importanti sviluppi riguardanti Victor Osimhen. Durante lo speciale mercato di SkySport, Gianluca Di Marzio ha rivelato novità significative sulla situazione dell’attaccante nigeriano.

Secondo Di Marzio, il procuratore di Osimhen è stato avvistato oggi a Parigi, segnale chiaro dell’interesse del PSG. “Conte è stato chiaro in conferenza: c’è un accordo col giocatore e in caso di offerta andrà via“, ha spiegato l’esperto di mercato, sottolineando come la situazione sia in evoluzione.

Il Paris Saint-Germain sembra fare sul serio e avrebbe proposto uno scambio al Napoli. Di Marzio ha rivelato i nomi delle possibili contropartite: “Nel frattempo ci sono dei flirt in corso col Paris Saint Germain che vorrebbe però inserire delle contropartite che non convincono troppo come Soler e Mulieke a eccezione di Lee Kang-in: quest’ultimo potrebbe invece piacere”.

Tra i giocatori proposti, quindi, spiccano Soler, Mulieke e Lee Kang-in. Secondo le indiscrezioni, il Napoli sembrerebbe più interessato a Lee Kang-in rispetto agli altri due profili.

Questa proposta del PSG segna un importante passo avanti nella trattativa per Osimhen, dimostrando la serietà dell’interesse del club parigino per l’attaccante del Napoli. Resta da vedere come si evolverà la situazione e se il Napoli sarà disposto ad accettare una di queste contropartite tecniche nell’affare.

