Lukaku-Napoli fissata la deadline, il Belga vuole riabbracciare Conte

Lukaku potrebbe presto raggiungere Conte al Napoli. Fissata la deadline per l’arrivo del belga, in attesa della partenza di Osimhen. I dettagli dell’operazione.

Calciomercato Napoli: la deadline per l’arrivo di Lukaku

Secondo quanto riportato da il Mattino, l’operazione Lukaku-Napoli sta prendendo forma, in attesa della definizione del futuro di Osimhen. Il quotidiano rivela:

“Il Napoli si è assicurato l’erede di Osimhen, in una operazione assai simile a quella che ha portato nel 2016 Milik in azzurro. Il polacco venne messo in cantina in attesa di definire la partenza di Higuain. E sarà così anche questa volta.”

La situazione di Osimhen sembra essere il fulcro dell’operazione. Il Mattino aggiunge:

“Da Parigi sono sicuri che il PSG prepara l’affondo e che ci sia stato un invito a Osimhen a tergiversare nell’offerta di Riad. De Laurentiis non ha molto tempo per definire l’operazione, anche perché i patti sono chiari: Osimhen ha deciso di andar via e quindi deve trovare subito la via d’uscita. Sembra questione di giorni, forse ore.”

Riguardo la posizione di Conte e Lukaku, il quotidiano spiega:

“Conte ha preso atto dei piani del bomber e del club, sa dell’accordo blindato tra De Laurentiis e Victor e ha indicato l’uomo perfetto per il suo 3-4-3: il Napoli lo ha accontentato. Lukaku vuole essere a Castel di Sangro già la fine della prossima settimana.”

Tuttavia, l’arrivo di Lukaku è strettamente legato alla partenza di Osimhen:

“Ma senza la fumata bianca di Osimhen (o nera, perché il Napoli perde uno dei più forti attaccanti visti in Italia negli ultimi dieci anni) tutto è in stallo”.

L’operazione sembra quindi essere in una fase cruciale, con De Laurentiis che deve gestire attentamente sia la partenza di Osimhen che l’arrivo di Lukaku per accontentare Conte e rafforzare la squadra.

