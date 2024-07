Osimhen-PSG: Ultimatum di De Laurentiis. La situazione – IL MATTINO

De Laurentiis lancia un ultimatum per la cessione di Osimhen al PSG: vuole solo cash, no contropartite. Il Napoli ha già un accordo con l’Al Ahli. Tutte le novità sulla trattativa e il futuro dell’attaccante nigeriano.

Osimhen-PSG l’ultimatum di De Laurentiis

La trattativa tra Napoli e Paris Saint-Germain per Victor Osimhen si fa sempre più intricata. Il quotidiano Il Mattino rivela importanti dettagli su questa complessa vicenda di calciomercato, che vede coinvolti anche club arabi. Ecco le ultime novità evidenziate dalla nostra redazione.

Secondo quanto riportato da Il Mattino: “Il dietro le quinte di una vicenda che resta intricatissima e che a meno di colpi di scena e strappi violenti non sarà breve è che il Napoli ha già un accordo di massima con l’Al Ahli e con gli emiri del Public Investment Fund per la cessione della sua stella.”

Questa rivelazione aggiunge un nuovo tassello alla vicenda, complicando ulteriormente lo scenario. Tuttavia, il presidente De Laurentiis ha lanciato un ultimatum chiaro:

“De Laurentiis ha mandato un aut aut preciso: vuole solo soldi, non accetta che nell’affare vengano inseriti calciatori. E visti i buoni rapporti nel passato, gradirebbe un contatto diretto con Al Thani e i suoi uomini d’oro.”

La posizione di Osimhen e le mosse del suo agente

Il futuro di Osimhen resta incerto. Il quotidiano rivela:

“La squadra araba è in ritiro in Austria in questi giorni e dunque ha pure fretta a ottenere un sì di Osimhen. Che ancora non c’è. Perché Napoli e Psg continuano a dialogare, provando a ridurre le distanze e a costruire il ponte tra il giocatore e la clausola rescissoria da 130 milioni inserita nel suo contratto. Un muro dorato. Un muro che Nasser Al-Khelaifi vorrebbe scalfire e che Aurelio De Laurentiis continua a difendere: il club azzurro è consapevole del fatto che i parigini non hanno alcuna voglia di liberare Osi versando l’intero importo dell’escape, e così pur aprendo all’opportunità di ascoltare offerte inferiori non scarta l’ipotesi di chiudere a cifre troppo lontane dai parametri stabiliti a dicembre 2023, in sede di rinnovo.”

L’attaccante nigeriano sembra preferire il PSG, mentre il suo agente Calenda sta lavorando per definire i dettagli dell’eventuale trasferimento.

La clausola rescissoria e l’attesa del Napoli

Il Napoli mantiene una posizione ferma riguardo al valore del suo gioiello:

“Il nodo di tutto, si sa, è che il Napoli è agguerritissimo e non vuole fare sconti rispetto ai 120 milioni della clausola. Osimhen è un bene prezioso da preservare e infatti ieri se ne è stato per conto suo, neppure in panchina si è seduto.”

La società partenopea attende sviluppi, come riportato dal Mattino:

“Il patron azzurro attende risposte da parte di Calenda mentre nel club, a partire da Manna, tutti lavorano come se ogni cosa potesse sbloccarsi da un momento all’altro. Anche perché Conte vuole Lukaku il prima possibile.”

La situazione rimane fluida, con il Napoli pronto a muoversi rapidamente in base agli sviluppi della trattativa.

Continuate a seguire Napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sul futuro di Victor Osimhen e sul calciomercato del Napoli. La nostra redazione vi terrà informati su ogni sviluppo di questa intricata trattativa che potrebbe ridefinire gli equilibri del calcio italiano ed europeo.